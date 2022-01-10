Сургутский Межрайпотребсоюз отмечает свой 90-летний юбилей

В 2021 году потребительской кооперации России исполнилось 190 лет. Эта дата удачно совпала с еще одним значимым событием – 90-летием со дня образования Сургутского Межрайпотребсоюза.

Сургутская потребительская кооперация является одной из старейших в Тюменской области. В тридцатые годы, когда стал устанавливаться государственный контроль над традиционным хозяйством Севера, начали создаваться интегральные кооперативы, объединяющие охотников, рыбаков, оленеводов, которые до той поры были разобщены. Одним из первых появился Сургутский «Интеграл». На него была возложена организация и планирование всех видов деятельности.

28 декабря 1931 года в Сургуте было создано потребительское общество кооперативов Сургутского Межрайинтегралсоюза Остяко-Вогульского (впоследствии Ханты-Мансийского) округа. Основанием для этого послужило Постановление Самарского Окринтегралсоюза и протокольное постановление организационного заседания Оргбюро.

Первыми членами Оргбюро Межрайинтегралсоюза были избраны: Сазонов Г. В. (председатель правления), Герватовский В.А. и Салтыков П.И.

Структура этой организации состояла из шести секторов с общей численностью 29 человек.

5 апреля 1932 года организация получила статус Сургутско-Ларьякского Райинтегралколхозсоюза, в который входили 26 кооперативов и колхозов.

1 октября 1936 года Межрайинтегралколхозсоюз стал Сургутским районным союзом рыболовецких потребительских обществ (райрыболовпотребсоюзом).

20 февраля 1992 года его переименовали в Межрайонный союз потребительских обществ – Межрайпотребсоюз.

Важность и привлекательность этой системы, ее неоценимую роль в улучшении жизни селян, льготы, которые она предоставляет, занятость пайщиков, которую она обеспечивает, впрочем, как и всех сельских жителей, создание новых рабочих мест, переоценить невозможно. И в этом состоит главная заслуга Сургутской потребительской кооперации в ее 90-летней истории.