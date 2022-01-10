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Время первых

Полвека назад в Сургуте…

Время первых
Фото из альбома «Все нам дорого в этом городе»

За 1971 год флоты Иртышского и Западно-Сибирского пароходств доставили в Сургут один миллион 430 тысяч тонн грузов, что было на 416 тысяч тонн больше, чем в предыдущем. Речной порт своими силами переработал за навигацию один миллион 169 тысяч тонн грузов. В итоге стал четвертым портом-миллионером по переработке и интенсивности грузовых работ Иртышского пароходства.

За 1971 год на проспекте Набережный появилось пять тысяч саженцев тополя, полторы тысячи клена, четыре тысячи северной берёзы. В микрорайоне нефтяников преобразилась центральная аллея, которая была украшена желтой акацией. Немало деревьев также зазеленело на улицах Артема, Энтузиастов, проезде Молодежный. Всего в районе было высажено 11 тысяч кустов желтой акации, десять тысяч саженцев тополя, 2240 саженцев жимолости, две тысячи клена, 350 сибирской яблони, 100 вишни, 300 берёзы.

За 1971 год домостроительный комбинат выпустил 30 тысяч кубометров железобетона, которого хватило для возведения 22 тысяч квадратных метров жилья, изготовил детали для сооружения одного детского сада.

Рыбоконсервный комбинат отправил в торговую сеть 110 тонн кулинарных изделий из рыбы.

Квартиры и дома, оснащенные канализацией и водопроводом, составили 30 процентов жилья, имеющегося в городе.

На Оби затонул катер «Элнктрон-1», принадлежащий городским электрическим сетям. Погибло четыре человека.

В микрорайоне нефтяников приступили к строительству первого капитального дома улучшенной планировки, проект которого был разработан специально для жителей Севера.

В районе домостроительного комбината построено десять теплиц.

За 1971 – 1975 годы в Сургуте планировалось построить 400 тысяч квадратных метров жилья, пять школ, клубов на 1400 мест, три больницы, спортивный комплекс, включающий плавательный бассейн. А также Дом связи, хлебокомбинат, молочный, мясоперерабатывающий и пивоваренный заводы.


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Сегодня в 13:40, просмотров: 370, комментариев: 0
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