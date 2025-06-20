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Соглашение подписано в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума. Подписи под документов поставили председатель Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук.

Соглашение касается развития и внедрения современных банковских технологий и банковской инфраструктуры на территории ХМАО-Югры, реализации социально значимых и иных инфраструктурных проектов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства. А также взаимодействие в целях выявления потребностей Правительства ХМАО-Югры, подбора и тестирования решений, совместной разработки, исследований и внедрения технологий, основанных на анализе данных с использованием искусственного интеллекта.

«Мы будем развивать сотрудничество в нескольких направлениях, но одним из приоритетных станет совместное развития малого и среднего предпринимательства. Так, потенциальные точки роста регионального бизнеса мы видим в увеличении объемов кредитования, предоставления банковских гарантий, а также доступности финансовых услуг и кредитных программ для всех жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», — отметил Олег Сысуев, председатель Совета директоров Альфа-Банка.

«Наше соглашение с Альфа-Банком — это важный шаг в развитии финансовой инфраструктуры нашего региона. Мы видим, как современные банковские технологии меняют жизнь людей к лучшему, делая финансовые услуги более доступными и удобными. Особенно важно, что наше сотрудничество направлено на реализацию социально значимых проектов, которые улучшат качество жизни югорчан. Уверен, что совместными усилиями мы создадим новые возможности для развития бизнеса, поддержки населения и модернизации банковской сферы региона. Это соглашение — пример эффективного партнёрства региональной власти и бизнеса в интересах развития нашего округа», — прокомментировал подписание соглашения Руслан Кухарук, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Югры.

Кроме того, документ предусматривает намерение банка участвовать в реализации инвестиционных программ и проектов, ориентированных на социально-экономическое развитие региона, а также в совершенствовании программы кредитования, и обеспечении широким спектром высококачественных банковских услуг организаций и населения, в том числе онлайн.

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