Девелопер «Брусника» запустил продажи квартир в первом в Югре проекте КРТ

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В Сургуте стартовал первый в Югре проект КРТ. Новый квартал появится на юго-западе города на пересечении улицы Артема и Набережного проспекта – в историческом центре, считающимся микрорайоном «нефтяников». Девелопер полностью расселил 50 семей из аварийного жилья и убрал старые постройки, чтобы построить современный район, создав в нем многофункциональное и комфортное пространство для жизни сургутянина. Девелопер рассчитывает, что жизнь в комфортном и современном месте станет одной из причин, ради чего стоит оставаться в родном Сургуте.

«Мы дали такое название проекту по трем причинам. Во-первых, место, где мы строим новый квартал, тесно связано с зарождением Сургута. Здесь открылась первая контора нефтедобывающего управления, которая впоследствии стала ядром Сургутнефтегаза. Во-вторых, благосостояние Сургута и его жителей по-прежнему во многом обеспечивает нефтегазовый сектор. Это ни плохо, ни хорошо, это факт. В-третьих, нефть − один из базовых продуктов современности. Из нее производят миллионы товаров − от бензина и смазочных материалов до продуктов питания и тканей. Это напоминает наш подход к проектированию. На протяжении всей истории Брусника старалась найти баланс между скоростью и качеством. Мы стремимся сформировать технологию, которая могла бы позволить нам из стандартизированных элементов формировать плотную, разнообразную и гуманную среду. Основа одна − а результат разный», − поделился директор Брусники в Сургуте Тимур Гафаров.

«Нефть» − это четыре секционных дома высотой от семи до девяти этажей и акцентной башней по улице Артема в 17 этажей. Брусника «фонтанирует» вариантами планировки на любой вкус. Сургутянам предлагают целых 88 вариантов для разнообразных сценариев жизни.

«Обычно в каждом доме девелопер предлагает по пять-десять планировок. Так как мы строим секции переменной этажности, у нас есть возможность играть с планировками. Чем больше планировок, тем разнообразнее у клиента выбор. Каждый может найти оптимальную в нашем проекте», − заверил руководитель подразделения продаж в Сургуте Кирилл Глущенко.

Для жителей «Нефти» предусмотрена разнообразная инфраструктура, как внутри квартала, так и за его пределами. Для детей обустроены зоны для спокойных и активных игр, где, согласно стандартам, принятым в Бруснике, у детей будет возможность взаимодействовать с природой, фантазировать, рисковать и развивать мелкую моторику и ловкость. Взрослые же смогут спокойно отдохнуть на лежаках у фонтана рядом с теневым навесом.

Кроме того, в «Нефти» предусмотрена благоустроенная территория с пешеходными и велосипедными дорожками и соседский центр для взаимодействия жителей. Формат комьюнити − центра будет впервые представлен в Югре. Это место, где жители смогут собираться, чтобы поработать, отметить день рождения или провести мастер-класс для соседей. Специалисты помогающих профессий − логопеды, психологи и массажисты − смогут принимать пациентов в помещении соседского центра.

Рядом с Нефтью расположены учебные заведения, детский сад, магазины, городской парк культуры и отдыха и парк «Кедровый Лог». В пределах пешей доступности − Сургутский государственный педагогический университет и Сургутский институт нефти и газа, а также Храм Иконы Божьей Матери.

В рамках КРТ Брусника облагородит целую улицу: высадит деревья, кустарники и растения. Все они тщательно подобраны с учетом климата Сургута, сезонности и календаря цветения. Осенью ландшафт украшают яркие листья деревьев и кустарников, летом радуют глаз цветущие многолетники, а зимой − вечнозеленые растения и кустарники с декоративными стеблями.

В новом проекте особое внимание уделили интерьеру первого этажа, здесь будет общественное пространство с мягкими зонами, зеркалами и картинами, где удобно подождать курьера, провести небольшую встречу или пообщаться с соседями. Для тех, кто приезжает домой на машине, паркинг становится подъездом, поэтому он превращен в уютную welcome-зону, которая выглядит тепло и приветливо. Здесь установят фитобоксы и мягко подсветят пространство. Из паркинга можно сразу подняться на свой этаж на лифте.

Все подъезды в домах имеют сквозные входы с прозрачными входными группами, расположенными на уровне земли. Тамбуры, где расположен домофон, теплые. Не придется мерзнуть в ожидании, когда откроют дверь.

При входе предусмотрены три ступени грязезащиты, две из которых находятся в МОПе: щетка-скребок для крупной грязи в тамбуре и мягкий ворсовый ковер в холле. В МОПах размещены декор и озеленение для создания уюта, а освещение теплое и приглушенное. На этажах установлена удобная навигация.

Брусника планирует передать ключи от современных квартир не позднее 2027 года. Старт продаж уже объявлен − цены на квартиры начинаются с 4,5 млн рублей. Банки-партнеры компании предлагают сургутянам эксклюзивные и выгодные программы по покупке жилья.

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