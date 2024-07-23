Специалисты «Управления теплоснабжения» привели в порядок около 50 участков в Нижневартовске

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Специалисты «Управления теплоснабжения» обновляют дорожное покрытие после ремонтов ветхих трубопроводов. Работы службы по благоустройству УТС начались весной, за два месяца в Нижневартовске в порядок привели около 50 участков.

«В мае, когда сошел снег и подсохла почва, мы начали восстанавливать участки, которые остались с прошлого года. Наши специалисты отсыпали торфяной смесью газоны и засеивали их, ремонтировали внутриквартальные проезды и тротуары, бетонировали отмостки вдоль домов и монтировали бордюры. В середине июня запустился асфальтобетонный завод, и мы приступили к асфальтированию дорог и тротуаров, поврежденных во время ремонтов трасс в прошлом году. В 2023 году из-за наступления холодов мы не успели привести в порядок 94 участка. Восстановительные работы большей части из них были завершены в первой половине лета. Сейчас идет обновление дорожного покрытия на местах, пострадавших в результате опрессовок этого года», − рассказал начальник службы по благоустройству «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» Владимир Бондаренко.

На сегодня в работе у специалистов УТС еще 45 участков, на многих из них благоустройство завершено, идет оформление документов в администрации города. На минувшей неделе проведено асфальтирование у домов на улице Северная №№ 14, 20, 28Б, а также у НВГУ на Мира 3Б. Работы по восстановлению дорожного покрытия и газонов, после ремонтов теплотрасс, «Управление теплоснабжения» планирует вести до конца октября.

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