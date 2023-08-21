Сотрудники Сургутской ГРЭС-2 приняли участие в общегородской акции по уборке берегов водоемов от бытового мусора. Мероприятие проводилось в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» на территории города Сургута.

Всего в очистке берегов от мусора приняли участие порядка 70 сотрудников станции, также станция выделила 7 единиц техники. Очищено 8,4 км береговой линии водохранилища Сургутской ГРЭС-2, вывезено 3 самосвала отходов (около 40 кубометров).

Василий Козачишин, заместитель начальника цеха гидросооружений и тепловых сетей филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»:

- Призываю отдыхающих на берегах водохранилища Сургутской ГРЭС-2 убирать за собой мусор. Ведь люди сюда приезжают семьями, с детьми, и приятнее отдыхать там, где чисто. ПАО «Юнипро» установило импровизированные урны для мусора на берегу водохранилища и периодически за свой счет осуществляет их вывоз. Мы стараемся сделать отдых безопасным и экологичным. Давайте будем относиться с уважением к природе и друг другу.

Председатель молодежного объединения Сургутской ГРЭС-2 Дарья Родина:

- Мусор оставляют те, кто приезжают отдыхать. Не увозят его с собой, а оставляют тут же. Много стекла, пластика... Культура отдыха, увы, низкая, и с этим надо работать начиная со школ. Молодежное объединение Сургутской ГРЭС-2 всегда принимает участие в городских экологических акциях. Например, «Чистые игры», когда мы убирали берег Оби, и других.

Участие в реализации национального проекта «Экология» – еще один шагк достижению одной из целей устойчивого развития ПАО «Юнипро»: снижению негативного воздействия на окружающую среду.