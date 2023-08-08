В филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» открылась выставка «Салоны» Дидро»

В филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» в рамках просветительского проекта «Искусство для всех» открылась новая выставка «Салоны» Дидро». Выставку открыли директор Сургутского художественного музея Ольга Сергеевна Перепечина и директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» Николай Николаевич Деркач.

На экспозиции представлены копии произведений французского изобразительного искусства 18 века. Цитаты одного из ведущих философов Эпохи просвещения – Дидро экспонируются рядом с произведениями, демонстрируя связь между текстом и визуальным образом.

Проект «Искусство для всех» реализуется с 2019 года во всех филиалах компании ПАО «Юнипро». Он направлен на популяризацию изобразительного искусства и культурное просвещение не только в филиалах компании, но и в регионах присутствия.

Работы по завершению выставки передаются в образовательные, культурные, социальные учреждения, где они продолжают играть свою просветительскую роль

Выставка «Салоны» Дидро» подготовлена при поддержке Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, с которым «Юнипро» связывают многолетние партнерские отношения.