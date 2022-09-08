Квартал «На Вербовой» под Тюменью – место, в котором есть всё для комфортной жизни.

Коттеджный посёлок с закрытой территорией, круглосуточной охраной, видеонаблюдением и развитой инфраструктурой:

Двухэтажные дома с мансардным этажом

Современный ремонт

Централизованные коммуникации (отопление, водопровод)

Красивые природные пейзажи и чистый воздух

Облагороженная территория микро-поселка

Детская площадка и воркаут

В шаговой доступности школа, детский сад, магазин «Магнит», пункт выдачи заказов «Ozon» и другие точки продаж

Ежедневное автобусное сообщение с городом

Телефоны отдела продаж: 8 (961) 210 57 47; 8 (932) 321 67 89.

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Оперативно отвечаем на ваши вопросы по телефону 88002008804 и в чате приложения «СНГБ Онлайн».