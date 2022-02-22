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​Подарки к 23 февраля на СНГБ-Маркете!

Выбирайте подарки на СНГБ-Маркете и получайте дополнительный кэшбэк

​Подарки к 23 февраля на СНГБ-Маркете!
Фото: СНГБ

Хотите порадовать близкого человека на 23 февраля? Выбирайте подарки на СНГБ-Маркете и получайте дополнительный кэшбэк:

  • Indever– до 6% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
  • Puma– до 5,6%% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
  • Aliexpress– до 5,5% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
  • Яндекс.Маркет – до 5,4% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
  • Строительный двор – до 5,2% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
  • Спортмаркет– до 3,58% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
  • Obi– до 3,2% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
  • Fitness Plaza – до 1% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
  • Другие интернет-магазины*.

Как совершить покупку на СНГБ-Маркет?

1.Зайдите в приложение «СНГБ Онлайн».

2.Выберите раздел «Лояльность».

3.Кликните «СНГБ-Маркет».

4.Кликните нужный раздел.

5.Выберете магазин и пройдите по ссылке.

6.Выберете товар или услугу и оплатите картой СНГБ.

Вы не участник программы лояльности СНГБ? Подключайтесь!

В «СНГБ Онлайн»: вкладка «Продукты» → «Карты» → «Подключить программу лояльности».

Подробнее об условиях программы лояльности.

*Полный список партнеров можно посмотреть в приложении «СНГБ Онлайн»: раздел «Лояльность» → «СНГБ-Маркет»


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Сегодня в 17:32, просмотров: 81, комментариев: 0
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