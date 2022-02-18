Кибербезопасность – специфическое направление деятельности, которое нацелено на защиту программ, сетей, систем от цифровых атак. Главная цель проведения защитных мероприятий – ограничить доступ к конфиденциальным данным, предотвратить уничтожение или несанкционированное изменение информации, исключить риски вымогательства денег у пользователей.

На данный момент с внедрением эффективных мер кибербезопасности связаны определенные сложности. Оборудования много, хакеры постоянно придумывают новые способы взлома. Но способы эффективной защиты информации на предприятии есть, и задача руководителя – использовать их.

Суть кибербезопасности

Грамотный подход к организации систем кибербезопасности предполагает внедрение несколько уровней защиты программ, сведений, сетей, ПК. Организация должна налаживать корректные взаимодействия процессов, людей, технологий. Это поможет развернуть эффективную защиту. Системы унифицированного управления угрозами автоматизируют процесс интеграции продуктов для ускорения реализации ключевых защитных функций и обеспечения максимального уровня безопасности.

Важные составляющие:

Процессы. Компании должны осуществлять централизованную развертку систем, нацеленных на предотвращение кибератак, устранение негативных последствий вмешательств извне. Помочь в этом может эффективная индивидуально разработанная стратегия.

Люди. Пользователи обязательно должны понимать принципы защиты данных и строго соблюдать их. Речь о выборе надежных паролей, максимальной осторожности при открытии вложений в электронном ящике, грамотном резервировании данных.

Технологии. Адекватную защиту нужно обеспечить конечным устройствам, маршрутизаторам, облаку, сетям. Самыми эффективными сегодня считаются межсетевые экраны последнего поколения, фильтры DNS типа, защита от вредоносного ПО.

Рекомендации для владельцев компаний

В ходе кибератак на предприятиях обычно используются те же механизмы проникновения, взлома, что при стандартных массовых атаках. Соответственно, инструменты можно использовать стандартные. Главное подходить к решению задачи с умом и на системном уровне.

В личных целях пользователи могут использовать анонимайзеры. Сервисы вроде ВПН помогут скрыть данные об айпи адресе, обойти ограничения. Также речь об уровне безопасности: VPN позволяет Вам скрывать IP-адрес и защищать ваш компьютер. Есть платные и бесплатные сервисы, применять ограничения можно при входе с ПК либо со смартфона. Конечно, только ВПН не является методом противодействия кибератакам, но сервисы-анонимайзеры входят в состав комплексных систем безопасности.

Рассмотрим этапы защиты от кибератак в организациях. Обязательно их полное соблюдение.

Противодействие на стадии подготовки

Главная задача технических специалистов – сделать уязвимые места в системе незаметными. Используются системы обнаружения, межсетевые экраны, сканеры безопасности, анализы даркнет, опции сбора и корреляции ИБ событий.

Щит на этапе проникновения

Очень важно создать адекватные условия для тесного полноценного взаимодействия компонентов защитных систем от текущих APT-атак. Обязательно выстраиваются взаимодействия между поставщиками, контрагентами, третьими сторонами. Для почтового, веб-трафика применяют «песочницу», внедряют эффективные системы защиты от вирусов и EDR непосредственно на рабочих станциях. Плюс проводятся корреляция, сбор ИБ событий.

Защита во время сетевого закрепления

Напоминаем, что отсутствие свободного доступа в сеть с рабочих станций затрудняет процедуру закрепления злоумышленников в сети. Нужно организовать на рабочих станциях, серверах EDR, спроектировать схемы выявления аномалий на уровне вычислительных сетей, создать эффективные системы контроля за порядком взаимодействия с управляющими серверами.

Сегментируются рабочие сети, мониторится порядок взаимодействия между разными сегментами. Реализуются системы классов Хонипопот и Дисепшн. Важно обеспечить доступ к РАМ управлению учетными записями, собрать и откоррелировать ИБ события.

Реакция на финальных стадиях атаки

В идеале до этого этапа ситуацию лучше не доводить. При обнаружении атаки на финальных стадиях есть риски, что атаку не выйдет предотвратить в принципе. Процедура удаления вредоносных программ, восстановления работоспособности систем после вмешательств требует немало времени.

Для реагирования на финальных этапах атаки нужно защитить главные «цели» компании с применением МСЭ, принципов сегментации, IDS/IPS, строгой аутентификации двухфакторного типа, ограничений по обеспечению доступа только с конкретных станций. Осуществляется аудит подозрительных событий, действий, формируются четкие инструкции по плану действий в случае ИБ инцидентов.