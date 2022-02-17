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​Екатеринбургский филиал Банка Уралсиб увеличил в 2021 году объем выдачи ипотечных кредитов на 33%

За 2021 год Банк Уралсиб выдал в Екатеринбурге около 1000 ипотечных кредитов

​Екатеринбургский филиал Банка Уралсиб увеличил в 2021 году объем выдачи ипотечных кредитов на 33%
Фото: Банк Уралсиб

Екатеринбургский филиал Банка Уралсиб подвел итоги работы на рынке ипотечного кредитования в 2021 году. За прошедший год банк выдал в Екатеринбурге около 1000 ипотечных кредитов на сумму более 2,8 млрд рублей, что на 33% больше, чем годом ранее.

Чаще всего в 2021 году заемщики приобретали квартиры с использованием ипотечных программ с государственной поддержкой. «Активный рост предложения квартир в новостройках и привлекательные процентные ставки сделали льготные ипотечные программы хитом продаж прошлого года», – отметила Наталья Брусницына, начальник отдела ипотечного кредитования Уралсиба в Екатеринбурге.

Ипотека с государственной поддержкой продолжает пользоваться высоким спросом и в новом году. Ставка по этой программе остается весьма комфортной для клиентов – от 6,19% годовых, а для семей с детьми – от 4,89% годовых, при том, что максимальная сумма кредита по семейной ипотеке составляет 12 млн рублей.

Также у клиентов Банка Уралсиб весьма востребованы так называемые залоговые ипотечные программы, которые позволяют купить или продать квартиру, находящуюся в залоге у любого банка. «В предыдущие несколько лет ипотека развивалась довольно бурно, в результате на рынке присутствует большая доля залоговых квартир. Возможность приобрести в ипотеку такую квартиру заметно расширяет выбор покупателя. С другой стороны, у многих семей, купивших ранее жилье в ипотеку, возникает потребность и желание улучшить жилищные условия – увеличить площадь, сменить локацию, повысить уровень комфортности. Банк предлагает удобные программы, позволяющие клиентам переехать из одной ипотечной квартиры в другую. При этом, если воспользоваться льготной ипотекой, можно еще и выиграть на снижении кредитной ставки», – добавила Наталья Брусницына.


Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


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Сегодня в 14:39, просмотров: 88, комментариев: 0
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