Готовность дома «Клюква» — 38%

Уже сегодня можно запланировать приобретение квартиры во второй очереди дома «Клюква» . Готовность дома — 38%

«Клюква» — это шестнадцатиэтажный кирпично-монолитный дом, где предусмотрены квартиры студийного формата. Здесь каждый метр полезен. Просторные кухни-гостиные, увеличенное остекление окон, улучшенная звукоизоляция — всё это о квартирах в новом жилом доме. Площадь квартир от 40 м². А в эксплуатацию дом будет введен во II квартале 2023 года.

Кроме того, проектом благоустройства нового объекта предусмотрена концепция «двор без машин». Это значит, что парковочные места вынесены за пределы придомовой территории. При этом территория двора разбита на функциональные зоны для детей разных возрастов и взрослых: игровые и спортивные площадки, искусственный газон, комфортные беседки для отдыха и приятного общения соседей.