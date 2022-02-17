«Россети Тюмень» начали плановый ремонт высоковольтной подстанции в Югре

«Россети Тюмень» начали плановый ремонт высоковольтной подстанции в западной части ХМАО-Югры. Питающий центр мощностью 32 МВА является ключевым объектом энергоснабжения города Югорск с населением более 38 тысяч человек, а также обеспечивает электроэнергией компрессорные станции «Газпром трансгаз Югорск». На повышение надежности электроснабжения потребителей компания направит порядка 2,2 млн рублей.

Энергетики приступили к плановым работам по ремонту разъединителей, выключателей и трансформаторов на подстанции 110 кВ «Геологическая». Помимо основного оборудования специалисты урайского филиала «Россети Тюмень» выполнят техническое обслуживание 32 ключевых элементов питающего центра, в частности, устройств релейной защиты и автоматики. Работы завершатся комплексными испытаниями всего оборудования.

Обнаружение и устранение скрытых дефектов энергооборудования на ранней стадии позволяет свести к минимуму риск технологических нарушений. Отметим, что для этих целей энергетики применяют широкий арсенал современных технических средств, в том числе приборы ультразвуковой и инфракрасной диагностики.

Благодаря проведенным мероприятиям «Россети Тюмень» повысят надежность и качество электроснабжения жителей Югорска, а также 76 спортивных сооружений, 12 образовательных и 3 медицинских учреждений города.

Компания «Россети» – оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Урайские электрические сети – филиал АО «Россети Тюмень», ведет деятельность на территории юго-западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обеспечивает электроэнергией Кондинский и Советский муниципальные районы, города Урай, Югорск. Филиал создан 11 сентября 1981 года. Основными потребителями электроэнергии являются ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», АО «Транснефть – Сибирь», ООО «Газпром трансгаз Югорск», АО «Югорский Лесопромышленный Холдинг», АО «ЮРЭСК», АО «ЮТЭК – Региональные сети». В состав филиала входят два района электрических сетей: Урайский и Советский. На балансе предприятия находится 29 подстанций 110 кВ. Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи – 1 856 км.