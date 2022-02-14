На энергоблоках Сургутской ГРЭС-2 планируются ремонты

Энергоблокам ПГУ Сургутской ГРЭС-2 в 2022 году предстоит пройти два текущих ремонта.

Работы типовые. Промывка газовой турбины, бороскопические инспекции, поддержание работоспособности и техническое обслуживание оборудования. Энергоблок №7 остановят для ремонта в августе, а блок №8 – в ноябре 2022 г.

С целью восстановления огнестойкости металлоконструкций, на ПГУ начнутся работы по восстановлению огнезащитного покрытия. Проект будет реализован за три года: 2022-2024 гг.

В 2022 г. планируется завершить проект SafeOn. Внедрение пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения участков паровой турбины (подшипников маслопроводов маслобаков клапанов парораспределения) энергоблоков ПГУ №7,8, что повысит пожарную безопасность оборудования.