16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8015   EUR  85,3784  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Стань частью команды СНГБ!

Вакансии в Сургутнефтегазбанке

Стань частью команды СНГБ!
Фото: СНГБ

Стремишься к профессиональному росту и увеличению своего дохода?

У тебя появилась уникальная возможность – стать частью команды СНГБ!

В Сургутнефтегазбанк требуются:

  • администратор сайта,
  • программист,
  • специалист контакт-центра,
  • специалист по розничным продажам.

Что мы предлагаем: возможность карьерного роста, стабильную и конкурентную заработную плату, премирование, социальные гарантии, постоянное обучение и развитие твоих навыков.

Отправляй резюме на почту: y.mikheeva@sngb.ru; подобности по телефону: (3462) 39 81 23; на сайте sngb.ru , surgut.hh.ru


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:58, просмотров: 86, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте продают завод Копайгоры за 80,5 млн рублей 1846
  2. ​Александр Моор 9 февраля проведет большую пресс-конференцию 1123
  3. Югорчане смогут оформлять больничный лист по телефону 921
  4. ​В Сургутском районе предлагают создать памятник жертвам политических репрессий 905
  5. ​В Сургуте против ковида вакцинировали 555 подростков 872
  6. ​В ХМАО компания выплатила долги по налогам, пени и штрафы на сумму более полумиллиарда рублей 855
  7. В Приморском крае нашли югорчанина, обвиняемого в убийстве 15-летней давности 813
  8. Пример Когалыма с его будущим Ботаническим садом показывает — дело не в деньгах, а в желании сделать свой город красивым, современным, перспективным и здоровым 511
  9. ​Когда индивидуальный предприниматель теряет право на применение ПСН? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 484
  10. ​Олимпиада – это очень интересно, но есть две приличные ложки дегтя в этой бочке меда 443
  1. Бил и тряс вниз головой: вартовчанин попал под прицел следователей за жестокое наказание ребенка 3697
  2. В ХМАО семьям с двумя детьми пообещали по 600 тысяч рублей 3640
  3. ​В гараже вартовчанина обнаружили 850 литров контрафактного алкоголя 3504
  4. ​Чистить город от говна необходимо. Но «Аврора» – это не говно, а модерн 3429
  5. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 3145
  6. Самоубийства, угрозы, просрочка в операционной. «Новая газета» рассказала о происходящем в сургутской травме 3129
  7. ​В Нижневартовске конфликт на дороге закончился стрельбой 3117
  8. ​Борьба за «Аэрофлот» 2771
  9. В Югре на Avito продают нефтяную компанию за 320 млн рублей 2698
  10. Запланированные концерты в Сургутской филармонии состоятся 2552
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 30890
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 23932
  3. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 11625
  4. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 11439
  5. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 11085
  6. ​Молодой югорчанин на «Ладе» устроил серьезное ДТП 11006
  7. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 10912
  8. ​В Нефтеюганске пропал 46-летний мужчина // ОРИЕНТИРОВКА 10462
  9. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 10316
  10. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 9700

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика