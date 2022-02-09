Специалисты СНГБ рассказали, как не попасться на уловки интернет-аферистов

Как работает данная схема мошенничества?

Злоумышленник размещает объявление о продаже товара или услуги. Покупатель обращается по данному объявлению, «продавец» направляет ссылку в СМС-сообщении, мессенджере или электронной почте с просьбой оплатить товар с помощью перевода денежных средств, перейдя по ссылке. В ходе оплаты покупатель вводит данные карты, в т.ч. CVV- код и одноразовый пароль. После ввода данных происходит списание денежных средств с карты покупателя, при этом купленный товар ему не предоставляется. Совершив хищение средств, «продавец» не выходит на связь.

Меры предосторожности:

1.Не доверяйте ссылкам от неизвестных лиц. Не вводите данные карты по их указаниям.

2.Всегда проверяйте адрес сайта и значок замка в адресной строке браузера.

3.Никогда и никому не сообщайте коды подтверждения из СМС-сообщений от банка.

4.Никогда не оплачивайте покупки или счета по ссылкам, направленным в мессенджерах, СМС и посредством электронной почты. Производите оплату непосредственно только на оригинальных сайтах интернет-площадок.

5.Помните: для зачисления денежных средств на карту достаточно сообщить только ее номер! Если вас просят сообщить остальные данные карты – это мошенники! Прекратите общение и перезвоните в банк по номеру телефона, указанному на оборотной стороне карты!