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На Югорский лыжный марафон зарегистрировалась уже 1000 участников

Банк «Открытие» поддержал IX Югорский лыжный марафон

На Югорский лыжный марафон зарегистрировалась уже 1000 участников

Менее чем за три недели с момента начала регистрации на IX Югорский лыжный марафон, поддержанный банком «Открытие», зарегистрировалось уже больше 1000 человек. В прошлом году на это потребовалось более трех недель. Организаторы надеются, что в этом году количество участников лыжной гонки превысит 4 тысячи человек и марафон привлечет внимание звезд российского и мирового лыжного спорта.

Наибольшее количество участников на сегодняшний день заявилось на дистанцию 50 км свободными стилем – более 400 человек. Еще 240 и 250 человек заявились на дистанции 5 и 25 км свободным стилем соответственно. Новая для Югорского лыжного марафона дистанция 50 км классическим стилем пока менее популярна у лыжников – на нее на данный момент заявились 150 лыжников. В этом году гонка пройдет в 2 этапа: 8 апреля лыжники пройдут дистанцию 50 км классическим стилем, а 9 апреля состоится масс-старт свободным стилем. Принять участие в марафоне уже выразили готовность лыжники из 34 регионов России, а также представители Казахстана и Словакии. В прошлом году участие в марафоне приняли представители 46 регионов России, а также спортсмены из Казахстана, Молдовы, Латвии и США. По оценкам организаторов, при сохранении текущей динамики, Югорский лыжный марафон-2022 может побить исторический рекорд по количеству участников и преодолеть планку в 4000 лыжников. В 2021 году в Югорском лыжном марафоне приняли участие более 2,8 тысячи участников.

«Марафон активно развивается, с каждым годом растет его популярность. Об этом говорят и темпы по регистрации на участие в забеге, и подтверждения от звезд мирового лыжного спорта. Официальными лицами марафона уже согласились стать двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, ныне выступающий на Олимпиаде в Пекине, а также олимпийский чемпион Игр в Сочи Александр Легков. Ждем подтверждения участия от других прославленных спортсменов», - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при партнерстве с банком «Открытие». В этом году марафон состоится 8-9 апреля, регистрация на марафон открыта на сайте ugraloppet.ru. Участие в марафоне бесплатное, обязательным условием является наличие сертификата о прохождении вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19, или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за 48 часов до получения стартового номера.

Информационными партнерами Югорского лыжного марафона-2022 выступают РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI(официальные партнеры), а также Metaratings.ru, окружная телерадиокомпания «Югра» и информационно-аналитический портал siapress.ru.


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Сегодня в 12:25, просмотров: 90, комментариев: 0
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