В 30 микрорайоне Сургута на завершающей стадии строительство второй очереди дома «Азбука». Это продолжение уже введенных домов «Азбука» и «Клюква» с закрытой территорией, видеонаблюдением, функциональными планировками и дизайнерскими холлами.
Дому уже присвоен адрес: Ивана Захарова 9/1 и ожидается итоговая проверка ЖСН.
Если вы планируете переезд в этом году, то это отличная возможность. В доме «Азбука» осталось 3 квартиры.
Студии с двумя комнатами площадью 65,6 м²
Студия с двумя комнатами площадью 61,4 м²
Отличный вариант для семей с одним или двумя детьми.
— Просторная кухня-гостиная
— Большие окна
— Лоджия с панорамным остеклением
— Наличие гостевого санузла, который легко оборудовать под кладовую либо гардеробную
— Много места для хранения вещей
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