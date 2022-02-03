Приумножайте свой капитал со вкладом «Удачный» от Сургутнефтегазбанка

Успейте эффективно вложить средства под проценты и приумножить свой капитал со вкладом «Удачный» от Сургутнефтегазбанка!

Условия вклада:*

- срок размещения – от 1 месяца до 2 лет;

-сумма вклада – от 50 000 рублей;

- процентная ставка в зависимости от срокавклада от 5,0% до 7,0% годовых.

Подробнее о вкладе – на сайте и в офисах Сургутнефтегазбанка.

Открыть вклад «Удачный» можно в мобильном приложении СНГБ Онлайн:

1. В разделе «Продукты» кликните кнопку «Открыть новый вклад».

2. Определите параметры вклада и выберите счет для начисления процентов.

3. Введите код подтверждения.

Предложение действительно по 28 февраля 2022 года.

* Без возможности пополнения и расходования средств вклада. Выплата процентов осуществляется в дату закрытия вклада. В случае досрочного расторжения проценты уплачиваются в размере ставки по вкладам «до востребования». Возможно открытие вклада в пользу третьего лица.