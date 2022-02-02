«Россети Тюмень» ввели в работу высоковольтную линию электропередачи в Югре

«Россети Тюмень» ввели в работу высоковольтную линию электропередачи протяженностью 22 км в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Новая отпайка ВЛ 110 кВ «Восточный-Угутский/Угутский-Тайга» создана для надежного электроснабжения Унтыгейского нефтяного месторождения, разработку которого ведет «КанБайкал». На эти цели системообразующая энергокомпания Тюменской области направила порядка полумиллиарда рублей.

В ходе строительства ВЛ энергетики установили 157 опор, между которыми смонтировали порядка 22 км сталеалюминевого провода в двухцепном исполнении массой около 62 тонн. Проектом предусмотрено применение опор из стали «морозостойкой» марки, что позволит эксплуатировать данные элементы электрической сети при температурах ниже минус 40 градусов. Использованный провод способен выдержать температуры в диапазоне от минус 70 до плюс 90 градусов. Минимальный срок его службы – 45 лет.

Проведение работ осложняли климатические особенности территории и рельеф местности – обилие болот, многочисленные пересечения с действующими линейными объектами, магистральными нефтепроводами и внутрипромысловыми автодорогами. Для соблюдения габаритных расстояний энергокомпания выполнила переустройство 10 действующих ЛЭП, в том числе установила 44 опоры и смонтировала более 5 тысяч метров провода. Участки пересекаемых нефтепроводов энергетики заключили в защитные футляры, поверх возвели песчаную насыпь и укрепили ее дорожными железобетонными плитами. Таким образом обеспечена безопасность транспортировки углеводородов при обслуживании энергообъекта с использованием тяжелой техники.

«Инвестиционная деятельность «Россети Тюмень» направлена на повышение надежности электроснабжения. Строительство новых и реконструкция существующих электросетевых объектов нацелены на решение главной задачи – создание надежной и эффективной энергосистемы», - прокомментировала заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности «Россети Тюмень» Елена Бакланова.

Компания «Россети» - оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.