Это цикл материалов о работниках «Россети Тюмень», настоящих героях, обеспечивающих бесперебойное электроснабжение жителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Александр Лымарь, ведущий инженер группы диагностики «Россети Тюмень»

«Энергетик – это профессия, которая становится образом жизни», – считает Александр Лымарь. Он родился в семье, где об энергетике знают не понаслышке. Его отец около 30 лет работает в когалымском филиале «Россети Тюмень» в службе механизации и транспорта. В детстве он не раз брал с собой сына на базу Урьевского РЭС, рядом с которой расположена подстанция 110/35/10 кВ «Лангепас». Александр будучи ребёнком с неподдельным интересом смотрел через забор на все это непонятное, издающее гул оборудование. И с каждым разом мальчишке было все любопытнее: как же это всё работает? Так был сделан выбор профессии.

Свой трудовой путь после окончания Запорожского профессионального лицея Александр начал на крупнейшем предприятии «Запорожтрансформатор», где вместе с коллегами создавал силовые трансформаторы. Позднее молодой энергетик вернулся в родной город и пополнил ряды специалистов когалымского филиала «Россети Тюмень», став водителем-электромонтером по испытаниям и измерениям.

Наш герой много учился, повышал уровень своих компетенций, участвовал в профессиональных соревнованиях. В 2012 году в составе команды Александр стал победителем сначала регионального этапа соревнований профмастерства компании, а затем – Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Тогда он был удостоен званий «Лучший электромонтер» и «Самый молодой участник» (на тот момент Лымарю было всего 22 года). В том же году молодой энергетик получил из рук Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и министра труда и соцзащиты России Максима Топилина Почетную грамоту за высокий уровень профессионального мастерства и победу в соревнованиях.

Несмотря на громкие звания и внимание прессы Александр остался тем же скромным, трудолюбивым и дотошным, в хорошем смысле этого слова, специалистом.

«Слава пришла ко мне неожиданно. Я не предполагал, что стану лучшим в стране электромонтером, был в шоке. Но я реалист и знал, что со временем стихнут все победные фанфары, а жизнь вернется в свое обычное русло. Стать первым – это я понял в Астрахани – очень трудно, но вполне реально, а вот оставаться лучшим гораздо сложнее. Это большая работа над собой, на всю жизнь хватит», – рассказал А. Лымарь.

Очень скоро специалист, умеющий оперативно и взвешено принимать решения, стал инженером службы изоляции и защиты от перенапряжений в нижневартовском филиале компании, а затем ведущим инженером группы диагностики Департамента эксплуатации «Россети Тюмень». Коллеги отзываются об Александре, как о человеке с высоким потенциалом, отличной работоспособностью и перспективным мышлением. Да и заряда энергии у молодого человека хватает не только на работу, но и на другие сферы жизни.

В свободное время Александр увлекается хоккеем, активными видами спорта. В составе Совета молодых специалистов энергокомпании он принимает участие в различных благотворительных и общественно значимых мероприятиях. Кроме того, А. Лымарь является помощником депутата Думы г. Сургута. В 2021 году Александр получил Благодарственное письмо Губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой за личный вклад в организацию выборов в округе.

Компания «Россети» - оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.