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​«Золото Югры» - кредит для ваших нестандартных решений!

Карту «Золото Югры» от СНГБ можно оформить на любые цели

​«Золото Югры» - кредит для ваших нестандартных решений!
Фото: СНГБ

«Золото Югры» можно оформить на любые цели* под залог недвижимости теперь от 9,55%** годовых.

Основные условия кредита:

- Сумма кредита – до 15 000 000 рублей

- Срок кредитования – до 20 лет

- Обеспечение кредита – залог недвижимости***

Подробнее об условиях кредита «Золото Югры» на сайте и в офисах Сургутнефтегазбанка.

Вы не зарплатный клиент СНГБ?

Есть решение! Вы можете получать зарплату на карту любого банка и пользоваться привилегиями «зарплатного Клиента» СНГБ для получения скидок!

Для этого пополняйте карту СНГБ мгновенным переводом в мобильном приложении любого банка по Системе быстрых платежей.

При регулярных таких поступлениях по кредиту будет действовать ставка «зарплатного Клиента», а погашение кредита будет удобным – банк сам спишет платеж с карты в нужную дату.

* За исключением предпринимательской деятельности.
** Процентная ставка учитывает скидку в размере 0,5% годовых для зарплатных клиентов.
*** Принимаются помещения, расположенные на территории присутствия банка. Стоимость принадлежащего заемщику помещения должна в полном объеме покрывать сумму запрашиваемого кредита. При рассмотрении заявок на кредит предоставляется акт независимой оценки рыночной стоимости предлагаемой в залог недвижимости, составленный оценочными компаниями. В залог не принимаются объекты недвижимости в деревянных и фенольных домах, долевое участие в строительстве квартиры.


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Сегодня в 14:58, просмотров: 80, комментариев: 0
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