Начать копить дополнительную пенсию – легко. С этим поможет услуга «Автоплатеж».

Сервис «Автоплатеж» появился в 2017 году, услугой пользуются участники программ «Две пенсии для бюджетников» и «Две пенсии для всех», которые формируют дополнительную пенсию в фонде.

Подключить услугу можно на сайте hmnpf.ru в «Личном кабинете».

Автоплатеж можно создать для карт Visa, MasterCard или МИР любого банка.

Для создания автоплатежа необходимо выбрать договор, который будет пополняться, а также указать сумму, период и дату, с которой начнут поступать взносы.

Автоплатеж можно создать на один из предложенных периодов:

- ежемесячно;

- ежеквартально;

- раз в полгода;

- раз в год.

Деньги будут списываться автоматически с карты на выбранный пенсионный счет в назначенный день. Например, 500 рублей раз в месяц или 200 рублей два раза в месяц.

Копить вторую пенсию проще с сервисом «Автоплатеж».