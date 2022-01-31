16+
Логотип Сиапресс
USD  77,8174   EUR  86,6419  

Новости

Больше новостей
Что должно появиться на месте «Авроры»?
Комментировать
1
Нужно ли сносить «Аврору»?
Комментировать
0
Боитесь ли вы заболеть омикроном?
Комментировать
0
Как вам традиционные ценности россиян, описанные Минкультом?
Комментировать
1
Вы ознакомились с реестрами традиционных ценностей и чуждых идей, созданными Минкультом?
Комментировать
1
Больше опросов

​5 лет сервису «Автоплатеж» в Ханты-Мансийском НПФ

Начать копить дополнительную пенсию – легко. С этим поможет услуга «Автоплатеж»

​5 лет сервису «Автоплатеж» в Ханты-Мансийском НПФ
Фото: Ханты-Мансийский НПФ

Начать копить дополнительную пенсию – легко. С этим поможет услуга «Автоплатеж».

Сервис «Автоплатеж» появился в 2017 году, услугой пользуются участники программ «Две пенсии для бюджетников» и «Две пенсии для всех», которые формируют дополнительную пенсию в фонде.

Подключить услугу можно на сайте hmnpf.ru в «Личном кабинете».

Автоплатеж можно создать для карт Visa, MasterCard или МИР любого банка.

Для создания автоплатежа необходимо выбрать договор, который будет пополняться, а также указать сумму, период и дату, с которой начнут поступать взносы.

Автоплатеж можно создать на один из предложенных периодов:
- ежемесячно;
- ежеквартально;
- раз в полгода;
- раз в год.

Деньги будут списываться автоматически с карты на выбранный пенсионный счет в назначенный день. Например, 500 рублей раз в месяц или 200 рублей два раза в месяц.

Копить вторую пенсию проще с сервисом «Автоплатеж».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:58, просмотров: 97, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутянину вшили руку в живот 1713
  2. ​Омикрон = простуда? Вирусологи дают прогнозы по распространению штамма коронавируса 1520
  3. ​Умер Леонид Куравлев 1080
  4. ​Для «Аэрофлота» уход из Сургута – просто бизнес, а для властей города и округа – тревожный звоночек 677
  5. ​Умер Виктор Мережко 444
  6. ​Число заболевших коронавирусом югорчан выросло в 2,4 раза за неделю 374
  7. ​Дешевле только в Казахстане: аналитики назвали низкой цену на бензин в России 362
  8. ​Новый рекорд: от ковида лечатся почти 22 тысячи югорчан 301
  9. ​ПЦР-тесты в ХМАО оказались одними из самых дорогих в России 290
  10. Уральцы рассказали, на что у них выросли траты во время удаленки 267
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 17932
  2. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 6185
  3. ​Ситуация с сургутским травмцентром – тот самый случай, когда сор из избы выносить надо. Там большие проблемы с управлением 4504
  4. Врачи Сургута ищут автоволонтеров, готовых развозить терапевтов и педиатров по вызовам 4314
  5. ​«Травма» Сургута без смещения 4284
  6. ​В Нижневартовске пропала 20-летняя девушка 4251
  7. Под Нижневартовском произошло страшное ДТП: есть погибший 3692
  8. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 3200
  9. Вартовчанка на иномарке сбила двух подростков // ВИДЕО 2990
  10. Вартовчанка попалась с мефедроном, но дома у нее нашли еще 60 свертков с запрещенкой 2815
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 29897
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 17932
  3. Близ Нефтеюганска выбросили нераспроданные ели: горожане недовольны 11968
  4. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 9291
  5. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 8505
  6. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 8286
  7. ​Новый год в Нижневартовске омрачила смерть на дороге 7967
  8. В Нижневартовске в ДТП с автобусом погибли двое взрослых и ребенок 7835
  9. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 7809
  10. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 7792

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика