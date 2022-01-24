В Югре прошел региональный этап конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

По итогам регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», который прошел в Югре, компания «Россети Тюмень» признана призером в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы». Награду энергетикам вручил заместитель главы Сургута Артем Кириленко.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится Министерством труда и социальной защиты РФ ежегодно с 2000 года. Его цель – представить общественности опыт российских организаций, добивающихся значительных результатов в решении социальных задач, и содействовать развитию форм социального партнерства в организациях. Главным при этом является не столько объем ресурсов, выделяемых на различные социальные программы, сколько инициатива и творческий подход к активизации человеческого капитала.

«Данная награда - это высокая оценка нашей деятельности, за которой стоит неизменное стремление компании развиваться в области охраны и улучшения условий труда. Итоги конкурса показывают, что мы движемся в правильном направлении», - прокомментировал первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Тюмень» Олег Кинаш.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.