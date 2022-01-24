В Сургуте много новостроек и главный вопрос который волнует покупателей — это сроки ввода и динамика строительства объекта.

Дом «Severin» , который строится в 30 микрорайоне Сургута, будет введен в эксплуатацию в этом году. А это значит, что будущие жильцы смогут получить ключи и приступить к ремонту.

«Severin» — это первый дом в Сургуте с северным характером. Стойкость характера дома выражается в проверенных технических решениях, продуманных планировках, богатство природы — в дизайнерском оформлении подъездов и собственном мини-парке во дворе, а теплота людей севера — в решениях благоустройства придомовой территории.

В доме «Severin» большой выбор планировок от студии до студии с тремя комнатами и уже более двухсот семей стали счастливыми обладателями квартиры здесь.

Будущие жильцы поделились, почему они выбрали именно «Severin» :

- Закрытый двор с видеонаблюдением

- Мини-парк во дворе

- Наличие колясочной

- Дизайн дома и холла в северном стиле

- Функциональная планировка

- Большие окна

- Дом расположен в тихом квартале вдали от дороги