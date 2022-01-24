В доме «Азбука», который строится в 30 микрорайоне Сургута осталось 10 квартир.
Что это за дом?
«Азбука» — это шестнадцатиэтажный кирпично-монолитный дома с одним подъездом, где предусмотрены квартиры студийного формата с одной и двумя комнатами
Чем отличается от других новостроек Сургута:
- Расположен в тихом квартале вдали от дороги
- Закрытая территория
- Парковочные места вынесены за пределы двора
- Детские площадки оборудованы мягким резиновым покрытием
- Во дворе более 20 игровых комплексов
- Дизайнерский холл
- Большие окна
- Функциональные планировки
- Отсутствуют коммерческие помещения
Сейчас готовность дома составляет 97%, строительство на финишной прямой. И уже в феврале планируется ввод в эксплуатацию - идеальный вариант для тех, кто не готов долго ждать. Интересно? Звоните, чтобы узнать больше об объекте и записаться на экскурсию по номеру +7 (3462) 76-95-87