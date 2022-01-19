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​Путешествуйте по России с кэшбэком 20%

Наслаждайтесь пейзажами родной страны с кэшбэком 20%

​Путешествуйте по России с кэшбэком 20%
Фото: Мир путешествий

Наслаждайтесь пейзажами родной страны с кэшбэком 20% в рамках Государственной программы по стимулированию внутреннего туризма. Круизы по рекам и морям, поездки на выходные, экскурсионные туры и многое другое.

Условия предоставления кэшбэка:

- путешествие должно состояться в срок:

с 18 января по 30 апреля 2022 года при размещении в стационарных туристических объектах (отели, гостиницы, санатории),

с 18 января по 1 июня 2022 для поездок, предусматривающих размещение в транспортных специализированных средствах размещения (круизные суда, железнодорожные поезда);

- минимальная продолжительность поездки: 2 ночи (3 дня). Обращайте внимание на детали при оплате поездки;

- ограничений по стоимости путешествия нет;

- количество поездок в рамках программы не ограничено.

Как получить кэшбэк?

1. Перед оплатой зарегистрируйте карту «Мир» в Программе лояльности для держателей карт «Мир» на сайте мирпутешествий.рф или privetmir.ru.

2. Выберите направление по России продолжительностью от 2 ночей от туроператоров, отелей и агрегаторов на сайте мирпутешествий.рф

3. Оплатите поездку зарегистрированной картой «Мир» в период с 18 января (с 00:00 по московскому времени) по 12 апреля 2022 года (до 23:59 по московскому времени) на странице акции на сайте выбранного партнера Программы.

4. Получите кэшбэк 20% от стоимости путешествия, но не более 20 000 рублей за одну покупку.

Официальный сайт Программы: мирпутешествий.рф

Контактный центр по вопросам Условий Программы: 8 800 302-36-23 (круглосуточно)

Электронная почта для обращений: mir@russia.travel.

Акция действует с 18.01.2022 г. по 12.04.2022 г.

Сведения об Операторе (Организаторе) Акции, правилах проведения Акции, размере кэшбэка*, начисляемого Клиенту, и правила Программы лояльности для Держателей карт «Мир» доступны на сайте https://privetmir.ru.
*Кэшбэк (от англ. cashback – возврат наличных денег) – вид премии, начисленный с учетом условий, указанных в Правилах акции, и представляющий собой денежное поощрение в виде возврата клиенту части средств, затраченных на приобретение туристской услуги по акции с использованием действующей карты «Мир».


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Сегодня в 20:19, просмотров: 104, комментариев: 0
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