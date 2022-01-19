На энергообъектах в Югре внедрена Автоматизированная информационная система контроля гололедной нагрузки

Впервые в Югре на энергообъектах внедрена Автоматизированная информационная система контроля гололедной нагрузки (АИСКГН). Специализированное оборудование отечественного производства установили «Россети Тюмень»: оно позволяет своевременно выявлять образования наледи на проводах и грозотросах высоковольтных ЛЭП и принимать меры по предупреждению обрыва линий. На повышение надежности электрических сетей компания направила более 9 млн рублей.

Специалисты установили четыре устройства на высоковольтных линиях 110 кВ «Надым — Логнг-Юган — Сорум», «Сорум — Верхнеказымская». ЛЭП обеспечивают энергоснабжение предприятий нефтегазового сектора и порядка 40 тысяч жителей 18 населенных пунктов в ХМАО-Югре и ЯНАО.

АИСКГН осуществляет комплексный анализ изменения нагрузки на проводах и тросах воздушных линий. Система по каналам беспроводной связи передает в диспетчерский центр метеоданные и температурные параметры электрических сетей. По показаниям датчиков энергетики могут наблюдать за изменением погодных условий в местах установки пунктов контроля и предотвращать возникновение нештатных ситуаций на ЛЭП. Применение современного комплекса позволило значительно сократить число выездов оперативных бригад на линии для контроля величины гололедных образований.

Автоматизированную информационную систему контроля гололедной нагрузки «Россети Тюмень» внедрили в районах с интенсивным гололедообразованием – на северо-западе ХМАО-Югры в зоне ответственности филиала «Энергокомплекс». В первом квартале 2022 года в рамках реконструкции линий электропередачи энергетики планируют установить еще один комплект оборудования.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

«Энергокомплекс» является самым молодым среди девяти электросетевых филиалов АО «Россети Тюмень», был основан 30 мая 1990 года. Обслуживает Белоярский, Октябрьский, Березовский районы, часть Советского района и город Нягань — всего более 156 тысяч квадратных километров. В электросетевом хозяйстве филиала находится 32 подстанции 110 и 220 кВ и 2,5 тысячи километров линии электропередачи. В составе подразделения работает 27 служб и отделов. Численность персонала составляет более 400 человек. К филиалу «Энергокомплекс» присоединены два района электрических сетей: Красноленинский и Казымский. Основные потребители электрической энергии: АО «РН-Няганьнефтегаз», АО «Транснефть-Сибирь», ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «Газпромтрансгаз Югорск», ПАО «Сургутнефтегаз», АО «Югорская региональная электросетевая компания», АО «ЮТЭК-Региональные сети».

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