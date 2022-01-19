16+
Логотип Сиапресс
USD  76,3347   EUR  87,0216  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​«Россети Тюмень» подключили к сетям 43 станции сотовой связи в Тюменской области

В 2021 году «Россети Тюмень» присоединили к электрическим сетям станции 6 телекоммуникационных компаний

​«Россети Тюмень» подключили к сетям 43 станции сотовой связи в Тюменской области
Фото: Россети Тюмень

Новые объекты инфраструктуры мобильной связи в Тюменской области подключены к электросетям в 2021 году: работы провела компания «Россети Тюмень». Речь идет о 43 станциях сотовой связи, принадлежащих шести телекоммуникационным компаниям, среди которых крупнейшие в России провайдеры цифровых услуг - «МТС» и «Ростелеком». Необходимые мощности выданы с 37 подстанций.

Подключенные энергетиками объекты обеспечат устойчивой мобильной связью более 60 тысяч жителей Тюменской области. Небольшие деревни и поселки – более 30 населенных пунктов региона – теперь будут иметь современную сотовую инфраструктуру. Для присоединения вышек и оборудования телеком-операторов к электрическим сетям компания «Россети Тюмень» построила 9 воздушных линий 0,4 кВ и установила 20 интеллектуальных приборов учета электроэнергии с функцией дистанционного снятия показаний.

Технологическое присоединение к электрическим сетям – один из основных видов деятельности «Россети Тюмень». Энергокомпания регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Новые мощности позволят телекоммуникационным компаниям расширить зону устойчивого приема сигнала сотовой связи и организовать доступ жителей к сети Интернет по скоростным технологиям 3G и 4G.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал «Тюменские электрические сети» – образован в 1964 году. В обслуживании филиала находятся 223 подстанций установленной мощностью 5359 МВА и 7127 распределительных пункта мощностью 1167 МВА. Общая протяженность воздушных линий электропередачи 110 кВ по цепям 30,1 тыс. км. Объем передаваемой электроэнергии – около 7,9 млрд. кВт*час в год. В зоне ответственности находятся территории Тюменского, Ярковского, Ялуторовского, Заводоуковского, Омутинского, Армизонского, Ишимского, Аромашевского, Сладковского, Сорокинского, Голышмановского, Бердюжского, Казанского, Абатского, Тобольского, Уватского, Вагайского, Упоровского, Юргинского, Исетского, Нижнетавдинского районов Тюменской области, а также город Тюмень. Основными потребителями электрической энергии являются ООО «Газпромэнерго», ОАО «РЖД», АО «Транснефть - Сибирь», ПАО «СУЭНКО».

Много информации и новостей на нашем сайте www.te.ru и в социальных сетях https://www.facebook.com/rossetitumen, https://vk.com/rosseti_tumen и @rosseti_tumen.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:29, просмотров: 88, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Из Белого Яра и Солнечного запустят прямые маршруты до Сургута 1911
  2. Не только упавшие елки: какие происшествия произошли в Сургуте из-за метели 1761
  3. ​В Сургуте назвали аутсайдеров по уборке снега во дворах среди УК 1525
  4. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 1352
  5. Из-за метели в Сургуте оказались обесточены дачные участки и жилой дом 1270
  6. Против сургутского предприятия возбуждено уголовное дело из-за долгов по зарплате 1197
  7. В Нижневартовске пропала 17-летняя девушка. UPD 1133
  8. В Сургуте осуждены украинцы за незаконный сбыт наркотиков 1106
  9. «Коммерсантъ» сообщил о возможном освобождении экс-главы охраны ЮКОСа, осужденного за убийство мэра Нефтеюганска 1053
  10. ​В Сургутский суд ушло дело об угрозе убийством следователю 968
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 27328
  2. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 3968
  3. ​Нижневартовск занял 19 место в списке городов с самым высоким качеством жизни 3955
  4. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 3667
  5. В Нижневартовске посетитель лаундж-бара попал в больницу с ранениями 3652
  6. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 3639
  7. В Сургуте отменят работу купели на реке 3429
  8. Югорчанину выплатили 400 тысяч рублей за полученный на работе ожог 3216
  9. ​В Нижневартовске задержаны члены медицинской ОПГ, торговавшие поддельными ковид-сертификатами 2989
  10. ​В Нижневартовске эвакуируют школы 2918
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 27328
  2. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 19743
  3. ​Из благополучной семьи и без криминального прошлого: СМИ рассказали о подростке- лжеминере из Нефтеюганска 11372
  4. ​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе 11174
  5. Югорчанка хотела поправить свое финансовое положение, но подарила кредитные деньги лжепровидице 10866
  6. ​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек 9389
  7. ​Нетрезвая автоледи спровоцировала массовое ДТП в Югре 9150
  8. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 8419
  9. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 8299
  10. ​Дознавателя из Нижневартовска осудили за фальсификацию доказательств по уголовному делу 8132

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика