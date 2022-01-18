Порядка 379 км км волоконно-оптических линий связи в Югре и на Ямале введут в эксплуатацию в 2022 году

В текущем году «Россети Тюмень» введут в эксплуатацию 379 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в ЯНАО и Югре — на организацию удаленного контроля и управления энергообъектами компания направит порядка 322 млн рублей.

260 километров из них располагается на территории Ямало-Ненецкого автономного округа: там завершается строительство. Линии соединят две узловые подстанции 220 кВ и семь центров питания классом напряжения 110 кВ, снабжающих электроэнергией более 120 тысяч жителей региона. Комплекс энергообъектов обеспечивает электроснабжение нефтегазодобывающей инфраструктуры «Газпрома» и объектов переработки и транспорта углеводородов «Сибура».

Проекты «Россети Тюмень» по строительству ВОЛС в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году будут реализованы на 6 объектах. Здесь энергетики введут в эксплуатацию более 119 км оптики. Цифровые каналы на инфраструктуре ВОЛС позволят обеспечить объекты «Россети Тюмень» стабильным и высокоскоростным каналом связи для передачи технологической информации, повысить наблюдаемость электросетевой инфраструктуры, а также сократить время для принятия решений в нештатных ситуациях.

Совокупная протяженность волоконно-оптических линий, эксплуатируемых «Россети Тюмень», составляет более 10 тысяч километров. В планах компании – построение высокоскоростной сети передачи данных по кольцевой топологии и объединение филиалов в рамках единой «опорно-транспортной сети».

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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