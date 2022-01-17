Совещание по вопросам надежности электроснабжения в Тюменской области прошло накануне

На рабочей встрече с главами муниципальных образований Тюменского района и Департаментом ЖКХ Тюменской области энергетики представили планы по модернизации электросетевого хозяйства на 2022 год и обсудили взаимодействие с органами власти: директор филиала «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Кирилл Стрельцов принял участие в совещании по вопросам надежности электроснабжения в Тюменской области.

Так, энергетики вынесли на повестку встречи обсуждение программы реконструкции и строительства энергообъектов и информирование населения об оперативно-техническом обслуживании и ремонте электрических сетей. «Россети Тюмень» планируют до конца 2022 года заменить 185 перегруженных трансформаторных подстанций на территории Тюменского района. Еще 66 новых ТП будет установлено в 2023 году. Компания подчеркнула важность совместной работы по своевременному уведомлению жителей о проведении плановых работ. Актуальный график ремонтов энергетики направляют гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации), в администрации муниципальных образований и публикуют на корпоративном сайте.

Отдельно были рассмотрены мероприятия по интеллектуальному учету электроэнергии. Превышение заявленной максимальной мощности, указанной в договорах на электроснабжение, а также бездоговорное и безучетное потребление («энерговоровство») нередко являются одними из основных причин перегрузок центров питания. В 2022 году «Россети Тюмень» планируют установить в Тюменской области порядка 18 тысяч «умных» счетчиков, отслеживающих показатели качества электроэнергии и препятствующих сверхнормативному потреблению.

Синхронизация планов развития территорий и сетевого комплекса остается ключевым приоритетом эффективного взаимодействия энергокомпании с органами власти. Как ранее отметил генеральный директор «Россети Тюмень» Олег Петров, совместная работа позволит повысить эффективность инвестиций и функционирования электроэнергетики. Напомним, в декабре 2021 года генеральный директор «Россети Тюмень» Олег Петров и губернатор Тюменской области Александр Моор подписали соглашение о сотрудничестве. «Россети Тюмень» намерены направить в 2022 году 4,3 млрд рублей для обеспечения надежного и качественного электроснабжения жителей региона.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 миллиона человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал «Тюменские электрические сети» – образован в 1964 году. В обслуживании филиала находятся 223 подстанций установленной мощностью 5359 МВА и 7127 распределительных пункта мощностью 1167 МВА. Общая протяженность воздушных линий электропередачи 110 кВ по цепям 30,1 тыс. км. Объем передаваемой электроэнергии – около 7,9 млрд. кВт*час в год. В зоне ответственности находятся территории Тюменского, Ярковского, Ялуторовского, Заводоуковского, Омутинского, Армизонского, Ишимского, Аромашевского, Сладковского, Сорокинского, Голышмановского, Бердюжского, Казанского, Абатского, Тобольского, Уватского, Вагайского, Упоровского, Юргинского, Исетского, Нижнетавдинского районов Тюменской области, а также город Тюмень. Основными потребителями электрической энергии являются ООО «Газпромэнерго», ОАО «РЖД», АО «Транснефть - Сибирь», ПАО «СУЭНКО».

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