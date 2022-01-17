Кредит «Потребительский» от СНГБ воплотит в жизнь любые ваши желания

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Процентная ставка – от 4,65%* годовых;

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* Процентная ставка 4,65% годовых действует для зарплатных Клиентов при оформлении кредита на сумму свыше 300 000 руб. при сроке кредита 2 года и условии оформления страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)» в АО БАНК «СНГБ» на весь срок пользования кредитом. Если Клиент не относится к категории зарплатный Клиент размер процентной ставки увеличивается на 2% годовых. При оформлении страхового полиса по единственному риску «Несчастный случай, болезнь» в АО БАНК «СНГБ» на весь срок пользования кредитом процентная ставка от 9,05% годовых. При оформлении страхования не в АО БАНК «СНГБ» процентная ставка от 10,85% годовых. При отсутствии страхования процентная ставка от 12,85% годовых. Ставки учитывают дополнительную скидку 0,25% при наличии у Клиента купона «Продукт дня», оформленного в АО БАНК «СНГБ». Информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробные условия на сайте Банка.