16+
Логотип Сиапресс
USD  75,7668   EUR  86,8894  

Новости

Больше новостей
Определились ли вы с планами на 2022 год?
Комментировать
0
Когда ёлку уберете?
Комментировать
0
Вы следите за событиями в Казахстане?
Комментировать
0
Достаточно ли вам 10-дневного отдыха в начале года?
Комментировать
0
Как прошли ваши новогодние каникулы?
Комментировать
0
Больше опросов

​Жители Когалыма чаще остальных в Югре поздравляли близких с Новым годом

Самыми активными в праздничные дни стали жители Когалыма

​Жители Когалыма чаще остальных в Югре поздравляли близких с Новым годом
Фото: МТС

ПАО «МТС» проанализировало интернет-трафик мобильных пользователей в Югре и назвала топ городов, жители которых чаще остальных поздравляли близких с праздниками в новогодние каникулы. Лидерами стали жители Когалыма, где зафиксирована рекордная мобильная активность.

Самыми активными в праздничные дни стали жители Когалыма, они скачали больше всего информации на свои смартфоны по сравнению с жителями других городов Югры. Наиболее популярным местом стал Рябиновый бульвар, излюбленное место горожан. Второе место у абонентов МТС из Югорска, причем с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года они скачали на смартфон на две трети больше информации, чем год назад. Замыкают список мобильные пользователи из Ханты-Мансийска и Урая, они гораздо меньше серфили в интернете и предпочли отдохнуть от гаджетов.

Общий объем информации, скачанного абонентами МТС в городах Югры в новогодние каникулы, вырос на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Горожане вместо совершения привычных звонков предпочитали поздравлять друг друга с праздниками в социальных сетях и мессенджерах, в том числе отправлять сэлфи, рассылать видеопоздравления, GIF-открытки, смотреть ролики на YouTube и TikTok. Активнее всего югорчане выходили в интернет-сеть в первый час 1 января, причем рекордное количество онлайн-звонков совершили через технологию передачи голоса VoLTE, что позволяло во время разговора по телефону одновременно пользоваться передачей данных в сети LTE.

«В новогодние каникулы мы отмечаем рост интернет-трафика в коттеджных поселках и на дачных участках. По сравнению с прошлым годом он вырос почти в 1,5 раза. Рекордсменом стал Сургутский район. Во-первых, это говорит о том, что горожане предпочти провести праздники в своем регионе на свежем воздухе, сменив квартиры на загородные дома. Во-вторых, в 2021 году мы провели масштабную стройку в пригородах на СНТ в шести районах округа, построили новые базовые станции и модернизировали существующие, чтобы пребывание наших абонентов на отдыхе сделать максимально комфортным», – рассказал директор МТС в ХМАО-Югре Константин Зимин.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:50, просмотров: 163, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Нижневартовске эвакуируют школы 746
  2. ​В Нижневартовске задержаны члены медицинской ОПГ, торговавшие поддельными ковид-сертификатами 601
  3. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 512
  4. Тамару Лычкатую подозревают в мошенничестве 502
  5. ​В Нижневартовске назначен новый главный дорожник 416
  6. На Михаила Горбачева подали в суд из-за событий 30-летней давности 414
  7. Как сделать автомобильное движение во дворе односторонним? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 412
  8. ​Чемоданы без ручек 403
  9. Сургутяне заметили, что мост у Дворца торжеств стал трескаться 377
  10. В ХМАО вновь растет заболеваемость коронавирусом 370
  1. ​Нижневартовское ЖКХ — лучшее в стране? Опубликован очередной рейтинг городов с высоким качеством жизни 4232
  2. ​В Сургуте на улице Мира прорвало магистральный трубопровод. Часть домов временно осталась без тепла и воды 4186
  3. В Нижневартовске назначен новый заместитель главы по экономике и финансам 3616
  4. ​В Нижневартовске эвакуировали школу 2926
  5. ​Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о гибели двух медсестер в травмбольнице Сургута 2889
  6. ​Юрий Валгушкин покинет администрацию Сургута в четверг 2879
  7. ​Актер Илья Глинников пропал в Казахстане 2828
  8. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 2696
  9. ​Бордель, кнопка и собака 2437
  10. В Сургуте отменят работу купели на реке 2376
  1. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 19263
  2. ​Срочно! В Нефтеюганске эвакуируют школы 13312
  3. ​Администрация Нефтеюганска назвала причины эвакуации школ 11950
  4. ​Жителей Нефтеюганска, где второй день подряд эвакуируют школы, просят сохранять спокойствие 11345
  5. ​Игра продолжается? В Нефтеюганске снова эвакуируют школы 10824
  6. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 10716
  7. ​В Нефтеюганске автомобиль скорой помощи попал в ДТП 10267
  8. ​Из благополучной семьи и без криминального прошлого: СМИ рассказали о подростке- лжеминере из Нефтеюганска 9672
  9. ​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе 9558
  10. Югорчанка хотела поправить свое финансовое положение, но подарила кредитные деньги лжепровидице 9282

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика