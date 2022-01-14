Девятый Югорский лыжный марафон пройдет в Ханты-Мансийске 8-9 апреля

Девятый Югорский лыжный марафон, генеральным партнером которого традиционно выступает банк «Открытие», пройдет в Ханты-Мансийске 8-9 апреля. Особенностью нынешнего марафона станет отдельный забег на 50 км классическим стилем. Этот забег наряду с отменой регистрационного сбора, как считают организаторы, позволит дополнительно привлечь новых профессиональных участников гонки.

Югорский лыжный марафон проводится ежегодно с 2013 года в пойме реки Горная в Ханты-Мансийске. Его организаторы- правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Федерация лыжных гонок Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и банк «Открытие». Каждый год на это спортивное событие в столицу Югры приезжают тысячи гостей и участников из России и других стран. В прошлом году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта – более 2,8 тыс. человек - и стал третьим лыжным марафоном в России по количеству финишеров на дистанции 50 км.

Участие в марафоне будет бесплатным. Как и в 2021 году регистрационный сбор отменен, единственным требованием организаторов будет наличие QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании.

В первый день, 8 апреля, спортсмены и любители пробегут 50 километров классическим стилем. На следующий день, 9 апреля, состоится массовый старт, лыжники выйдут на дистанции в 5, 25 и 50 километров свободным стилем. В «очной» форме с массовым стартом смогут принять участие лыжники в возрасте до 64 лет, для спортсменов от 65 лет и старше марафон пройдет в «заочном» формате. На дистанции 25 и 50 км допускаются спортсмены старше 18 лет. Зарегистрироваться на марафон можно будет на сайте марафона ugraloppet.ru с 17 января.

«В этом году спортивный праздник в Югре продлится дольше – теперь лыжники будут соревноваться два дня. Марафон стал ближе к формату международных лыжных марафонов, которые предусматривают отдельные забеги классическим и свободным, коньковым стилем. Банк «Открытие» - традиционный партнер марафона. И я рад, что в этом году мы остаемся верным другом и партнером этого значимого для ХМАО-Югры, и для любителей спорта праздника», - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Официальными информационными партнерами Югорского лыжного марафона-2022 выступают ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI, а также Metaratings.ru и информационно-аналитический портал siapress.ru.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»).