Major вложит более 1.6 млрд рублей в развитие своего проекта органического земледелия. Об этом сообщил в интервью журналу «Компания» один из совладельцев Major Павел Абросимов.

В связи с трендом на экологичность компания Major заинтересована в развитии производства натуральной продукции. Павел Абросимов убежден, что натуральное земледелие является будущим российского сельского хозяйства. Во владении холдинга находятся угодья в Московской и Тульской областях. Под Тулой будет построен новый элеватор на 100 тыс. тонн зерна, за счет чего производственная мощность компании в регионе увеличится до 200 тыс. тонн хранения. В Тульской области Major будет наращивать площади под пшеницу, ячмень и другие злаковые культуры. Урожайность планируется на уровне 40-45 ц/га. Продукция будет реализовываться на внутреннем рынке. В будущем планируется выращивание ягод и фруктов.

Деятельность компании в области органического земледелия началась в 2016 году, когда Major купил небольшую ферму в Волоколамском районе Московской области, - рассказал Павел Абросимов. Там выращиваются томаты, капуста, огурцы и зелень. Хозяйство было названо М2: М — первая буква названия компании Major, 2 — обозначение второго направления деятельности. Продукты поставляются в собственную сеть магазинов и реализуются через интернет. В 2021 году онлайн-продажи существенно увеличились на фоне пандемии, что привело к увеличению выручки в 1,7 раза.

Животноводство — еще одно перспективное направление холдинга. С 2017 года в это направление было вложено более 1.5 млрд. рублей. Компания закупила качественное европейское оборудование. Также были завезены более 300 голов коров, овец и коз. В комплексе производят молочную и кисломолочную продукцию, органический сыр, свежее мясо, полуфабрикаты и готовые мясные изделия, рассказал Павел Абросимов.

Деятельность Major началась в 1998 году. Основным направлением холдинга является продажа авто от 44 ведущих автобрендов. Ежегодный оборот холдинга составляет 150 млрд рублей. С 2017 года компания активно развивает агропроекты. Для реализации натуральной продукции была создана собственная сеть «М2 Органик Клуб» из 10 магазинов и онлайн-магазин, в котором представлено более 400 наименований. Кроме мясных и молочных продуктов через интернет реализуются соки, морсы и свежие овощи. Также продукция компании поставляется в собственные кафе и рестораны. Общий объем инвестиций в данное направление составил более 5 млрд рублей.