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​«Россети Тюмень» оснастили подстанции на Востоке Югры современными приборами контроля качества электроэнергии

Подстанции на востоке Югры обновлены компанией «Россети Тюмень»

​«Россети Тюмень» оснастили подстанции на Востоке Югры современными приборами контроля качества электроэнергии
Фото: Россети Тюмень

Четыре подстанции на Востоке Югры обновлены компанией «Россети Тюмень»: их оснастили современными цифровыми приборами учета и контроля качества электроэнергии. Питающие центры обеспечивают энергоснабжение объектов компании «Роснефть» и города Радужный, в котором проживают 43 тысячи человек.

В 2021 году энергетики филиала «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети установили 16 российских приборов «BINOM 3» на подстанциях 110 кВ «Светлая», «Савкинская», «Самотлор» и «Радужная». Счетчики отслеживают более 2300 тыс. параметров сети. Помимо учета счетчик в режиме реального времени выполняет функции регистрации и анализа аварийных событий, записывает осциллограммы и мгновенно передает специалистам всю информацию по сети Ethernet.

Модернизация системы учета позволит минимизировать коммерческие потери электрической энергии при ее транспортировке, а такжеоперативно выявлять возможные отклонения в показателях качества. На основании получаемой от приборов информации энергетики могут принимать оптимальные технические решения, позволяющие свести к минимуму технологический или экономический ущерб. На сегодняшний день на восьми подстанциях филиала установлены 26 подобных приборов, а к 2025 году ими будут оснащены еще 12 питающих центров.

«В восточной части Югры компания впервые начала применять «BINOM 3» два года назад. Инновационные приборы учета показали высокую эффективность и надежность по сравнению с предшественниками. В будущем мы планируем установить их на всех центрах питания филиала», – отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети Владислав Бут.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал «Нижневартовские электрические сети» – крупнейшее сетевое предприятие в структуре АО «Россети Тюмень». Образовано в 1979 году. Нижневартовские электрические сети эксплуатируют 100 подстанций напряжением 35 - 220 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет более 3000 км по цепям и 1700 км по трассе, радиус обслуживания - до 300 км. В состав предприятия входят Мегионский, Самотлорский, Вахский и Варьёганский районы электрических сетей.

Нижневартовские электрические сети снабжают электроэнергией крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия, расположенные на территории Нижневартовского района, а также три газоперерабатывающих завода. В зоне ответственности филиала потребители городов Радужный, Мегион, Нижневартовск, поселка Излучинск и другие населенные пункты Нижневартовского района.

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