В преддверии новогодних праздников могут участиться случаи мошенничества. Злоумышленники изобретают новые схемы и уловки для хищения денежных средств.

Главная цель злоумышленников – получить Ваши данные, информацию о карте, кодах, паролях, установить посторонние приложения, чтобы с их помощью украсть Ваши средства.

Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка и сообщают, что сотрудниками-мошенниками оформлен кредит на Ваше имя на крупную сумму. Для аннулирования кредита необходимо оформить «встречный кредит» в отделении банка, получить деньги и отправить их на защищенный счет, а также выманивают конфиденциальные данные. Следом звонят «сотрудники МВД», представляясь руководителями служб, данные которых есть в открытом доступе, и рекомендуют действовать по инструкции «службы безопасности банка». После того, как выполнены все «инструкции», «сотрудники банка» заверяют, что через 5 дней кредит будет аннулирован, платить ничего не надо. В конечном итоге Вы лишаетесь своих денежных средств, в том числе полученных в кредит. Таким образом, мошенники через непредусмотрительные действия самих пострадавших достигают своих целей.

Как защитить свои средства?

1.Будьте бдительны, не поддавайтесь провокациям. Если Вам поступает информация о том, что на Вас оформлен кредит, обратитесь в Бюро кредитных историй и проверьте информацию на достоверность.

2.Не сообщайте третьим лицам данные своей банковской карты: номер, срок действия, ПИН-код, проверочный код карты (трехзначный дополнительный код подлинности, расположенный на оборотной стороне карты), одноразовые пароли, направляемые банком в смс-сообщении, даже если Вам поступил звонок с официального телефона банка.

3.Не выполняйте никаких действий по рекомендациям третьих лиц, в том числе по установке каких бы то ни было приложений.

4.Установите на Ваше устройство надежную антивирусную защиту.

5.Незамедлительно звоните в службу поддержки клиентов для блокирования карты или отключения сервисов и услуг, если произошла компрометация данных карты, или вследствие разговора с мошенниками Вы произвели нежелательные настройки по карте.

6.Обращайтесь в банк за консультациями и разъяснениями только по официальным телефонам, указанным на оборотной стороне Вашей банковской карты.

7.При поступлении предложения инвестировать денежные средства, проверяйте надежность компании, предлагающей инвестиционный заработок, а также наличие у нее лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, обращайте внимание на период инвестирования, процент прибыли, минимальный размер инвестиций, условия досрочного выхода из сделки – в договоре/ оферте должны быть указаны точные параметры.

8.Никогда не отвечайте на письма с просьбой обновить данные Вашей карты через Интернет-сайт. Любое подтверждение или обновление информации происходит только при личном обращении клиента.

9.Всегда проверяйте адрес сайта и значок замка в адресной строке браузера.

10.Во всех случаях, вызывающих подозрение, немедленно обращайтесь в правоохранительные органы!