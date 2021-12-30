Перед Новым годом «Россети Тюмень» обследовали 268 подстанций

В преддверии новогодних праздников «Россети Тюмень» провели тепловизионное обследование оборудования 268 подстанций в Тюменской области, Югре и ЯНАО — это позволит обеспечить безаварийную работу энергообъектов и надежное электроснабжение промышленных потребителей и порядка 3,8 млн жителей в период максимальных нагрузок.

Тепловизионный контроль – наиболее точный и безопасный метод выявления нарушений работы оборудования. Обследование центров питания позволяет на ранних стадиях выявлять дефекты электрических аппаратов, контактных соединений и изоляции, а также определять уровень масла в маслонаполненном оборудовании и параметры работы систем охлаждения. На линиях электропередачи таким образом контролируется состояние контактных соединений, зажимов, соединителей и других узлов.

«Ранняя диагностика и своевременное устранение скрытых дефектов электрооборудования – важная составляющая безотказной работы электросетевого комплекса. Это особенно важно для районов Западной Сибири и Арктической зоны, где температура зимой может достигать минус 60 градусов. Тепловизионный контроль не раз доказывал свою эффективность и помогал обеспечить надежность энергоснабжения в период прохождения максимальных нагрузок», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Тюмень» Олег Кинаш.

В энергокомпании используются 25 промышленных тепловизоров. Самый современный из них позволяет получать термическое изображение высокого качества за счет детектора разрешением 1024х768 точек и минимально различимой разностью температур 0.03°С. Чтобы исключить влияние на результаты измерения солнечной радиации, нагревающей диагностируемые объекты, специалисты проводят обследования в облачную погоду и в темное время суток.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.