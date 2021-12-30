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​«Россети Тюмень» обеспечили новые мощности крупному месторождению нефти Западной Сибири

«Россети Тюмень» создали электросетевую инфраструктуру для развития Мамонтовского месторождения

​«Россети Тюмень» обеспечили новые мощности крупному месторождению нефти Западной Сибири
Фото: Россети Тюмень

Электросетевая инфраструктура для развития одного из крупнейших в Западной Сибири месторождений нефти — Мамонтовского — создана компанией «Россети Тюмень». В рамках инвестиционного проекта стоимостью порядка 1,2 млрд руб. специалисты компании ввели в эксплуатацию подстанцию «Суворовская» и линию электропередачи 110 кВ в Югре.

Всего два года понадобилось энергетикам на ввод в эксплуатацию питающего центра. Новые мощности позволят компании «Роснефть» полностью реализовать потенциал одного из старейших центров добычи углеводородов в Югре. За полвека здесь добыто порядка 600 млн тонн нефти, а количество скважин превысило 1 000.

Для подключения новой подстанции к своим сетям «Россети Тюмень» построили линию электропередачи протяженностью 3,7 км. Она соединила подстанцию «Суворовская» с воздушной линией 110 кВ «Пыть-Ях – Лосинка». В рамках инвестиционного проекта проведена реконструкция участка действующей ЛЭП длиной 1,85 км: заменены 8 железобетонных опор на более легкие, металлические, а их фундамент усилен за счет увеличения глубины погружения свай. Модернизация позволила значительно повысить надежность работы энергообъекта, расположенного в болотистой местности.

Кроме того, для обеспечения высокоскоростной передачи технологической информации между подстанцией и нефтеюганским филиалом «Россети Тюмень» было построено 3,7 км волоконно-оптических линий связи. Специалисты могут отслеживать более 1 400 сигналов телеметрии в режиме реального времени. Для оснащения питающего центра использовано оборудование российского производства.

Инвестиционная деятельность «Россети Тюмень» синхронизирована с планами региональных властей и направлена на создание условий для экономического роста в регионе. Строительство новой подстанции включено в схему и программу развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.

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Сегодня в 09:25, просмотров: 179, комментариев: 0
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