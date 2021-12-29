На СНГБ-Маркет в категории «Цифровые услуги и ПО» добавлены новые партнеры программы лояльности. Пользуйтесь услугами и продуктами от известных поставщиков IT-решений и программного обеспечения и получайте дополнительный кэшбэк до 12%.

Allsoft – интернет-магазин лицензионного программного обеспечения, предлагающий покупателям более 15 000 программ от 3000 разработчиков, предоставляющий накопительную систему скидок, а также обеспечивающий быструю доставку (электронную и физическую). До 3,5% дополнительных СНГБ-бонусов/ миль.

Softline – ведущий глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. В интернет-магазине Softline представлено более 100 000 позиций программного обеспечения и электроники от ведущих производителей – электроника для дома и офиса, компьютеры, смартфоны. До 5% дополнительных СНГБ-бонусов/ миль.

Kaspersky – международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности. Портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. До 12% дополнительных СНГБ-бонусов/ миль.

Как совершить покупку на СНГБ-Маркет?

1.Войдите в приложение «СНГБ Онлайн» и перейдите в раздел «Лояльность».

2.Кликните «СНГБ-Маркет» и выберите в меню «Цифровые услуги и ПО».

3.Выберете магазин и пройдите по ссылке.

4.Оплатите картой СНГБ и ожидайте начисления бонусов/ миль.

или

1.На сайте Банка в разделе «Частным клиентам» кликните «СНГБ-Маркет».

2.Выберите раздел «Цифровые услуги и ПО».

3.Выберете магазин и пройдите по ссылке.

4.Оплатите картой СНГБ и ожидайте начисления бонусов/ миль.

Вы не участник программы лояльности СНГБ? Подключайтесь!

В «СНГБ Онлайн»: вкладка «Продукты» → «Карты» → «Подключить программу лояльности».

Подробнее об условиях программы лояльности .

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