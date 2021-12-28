Первая работа может радикально повлиять на развитие карьеры — так считают 25% россиян, принявших участие в исследовании Райффайзен Банка. Ещё 60% убеждены, что первая работа влияет на карьеру, хотя, возможно, и не коренным образом.

Подавляющее большинство опрошенных (63%) оценивают опыт своей первой работы как положительный. Первый руководитель много поддерживал и обучал 42% опрошенных, ещё 40% отметили, что их начальник относился к ним так же, как ко всем другим специалистам. Каждого десятого (11%) тщательно контролировали на первом рабочем месте, 5% выполняли только мелкие поручения, а 1,5% и вовсе игнорировали.

При этом 33% опрошенных убеждены, что добились бы большего на первой работе, если бы им давали большую свободу действий и возможность реализовать свои идеи. Почти стольким же (35%) не хватило практики на настоящих задачах, с которыми работал их отдел, а 37% хотели бы получать ещё больше внимания со стороны руководителя. Такая же доля (37%) признались, что достигли бы лучших результатов, если бы работали усерднее.

«Первая работа действительно может задать ритм всей карьере. При выборе первого работодателя важно обращать внимание на то, сколько свободы он готов предоставлять новичкам, даже если они пока только стажеры, и какие затем даёт возможности для роста. Чем больше у компании опыта в развитии молодых талантов и чем больше проектов для них она проводит, тем выше вероятность, что в ней получится быстро преодолеть первые карьерные ступеньки», — прокомментировала Елизавета Тихонова, руководитель группы по развитию бренда работодателя и найму молодежи в Райффайзен Банке.

Райффайзен Банк ежегодно проводит набор набор на программу развития для молодых специалистов в сфере финансов и технологий Raiffeisen Evolve. Программа позволяет получить студентам и выпускникам вузов первый опыт, заручившись поддержкой наставников и решая настоящие задачи, которые влияют на развитие компании. Стажировка оплачивается, подробная информация по ссылке: https://raiffeisen-evolve.ru.

В исследовании приняли участие более тысячи жителей крупных городов России, работающих по найму. Из них 70% — квалифицированные специалисты, 25% — руководители подразделений и отделов, 5% — руководители высшего звена.