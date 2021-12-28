Мобильный оператор Tele2 продлевает сроки популярной кампании по обмену минут на смартфон

Мобильный оператор Tele2 расширяет сотрудничество с Xiaomi и продлевает сроки популярной кампании по обмену минут на смартфон до конца 2022 года.

Компания Xiaomi – стратегический партнер Tele2. В уходящем году мобильный оператор и ведущий производитель смартфонов успешно взаимодействовали по вопросам поставки оборудования и проводили совместные маркетинговые акции. Наиболее заметной стала кампания по обмену минут на смартфоны. В ноябре клиенты Tele2 получили возможность купить гаджеты Xiaomi по выгодной цене, обменяв минуты на скидку от 1000 до 4000 рублей. Tele2 продлевает сроки популярной кампании до конца 2022 года.

Уникальная для рынка механика получила отклик у абонентов – с начала проекта они обменяли на смартфоны более 60 миллионов минут. Специальным предложением уже воспользовались десятки тысяч клиентов по всей России. Чаще всего минуты на скидку меняли абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми и Ярославля. Наибольшим спросом у участников акции пользовались устройства среднего ценового сегмента, самой популярной стала модель Redmi 9T. Клиенты не просто покупают гаджеты по выгодной цене, а выбирают варианты с лучшими характеристиками, исходя из своих потребностей и задач. В 2022 году Tele2 продолжит предоставлять скидку на актуальный модельный ряд Xiaomi и планирует включать в него новинки.

Акция обеспечила значительный прирост продаж смартфонов Xiaomi в розничной сети оператора. Клиенты Tele2 получили уникальную для рынка опцию и пришли за покупкой в салоны компании. Вендор занимает первое место по продажам в фирменной рознице Tele2 и второе место по числу устройств, зарегистрированных в сети оператора, – с долей в 51% и 21% соответственно. Каждый пятый абонент Tele2 пользуется смартфоном Xiaomi.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:«Теперь возможность обменять минуты на смартфон – постоянная опция, которая дополнит линейку инновационных сервисов Tele2. В рамках концепции «Другие правила» мы поддерживаем свободу клиентов распоряжаться пакетами услуг: дарить их друзьям, продавать на «Маркете», менять на фильмы, кофе, скидку при покупке смартфона. Мы рады, что акция понравилась нашим клиентам. Продление кампании – важный элемент сотрудничества Tele2 и Xiaomi, мы ценим открытость партнера к новым проектам и инициативам. В 2022 году мы продолжим удивлять клиентов новыми совместными решениями».

Юй Мань, глава Xiaomi в России и СНГ: «Мы в Xiaomi всегда стремимся экспериментировать и использовать инновационные подходы не только в собственной деятельности, но и в коллаборациях с партнерами. Ранее в этом году мы запустили уникальный проект с Tele2, который еще до нас никто не реализовывал. С невероятной гордостью мы отметили, что проект оказался настолько успешным, что было решение его продлить. Нас очень радует, что еще больше россиян смогут насладиться превосходными смартфонами Xiaomi и высоким качеством связи Tele2».

В 2021 году Xiaomi вошел в ТОП-5 любимых брендов россиян по данным ежегодного опроса Online Market Intelligence. По результатам исследования IDC, во 2 квартале 2021 года компания Xiaomi стала лидером на российском рынке смартфонов. По данным Counterpoint Research, в третьем квартале 2021 Xiaomiзанимает третье место в мире по объему продаж, и второе место среди устройств Android.

Подробнее о том, как обменять минуты на скидку и купить смартфон по выгодной цене – на сайте tele2.ru.