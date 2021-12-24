Forbes назвал лучших работодателей: в их числе Райффайзенбанк

Райффайзенбанк получил статус «золотого» работодателя по версии Forbes. Составители рейтинга высоко оценили усилия Райффайзенбанка для обеспечения благополучия сотрудников и общества.

Как отметили составители рейтинга, понятие хорошего работодателя в современном мире больше не ограничивается высокой заработной платой и широким социальным пакетом, все большее значение, особенно для молодых специалистов, приобретает поведение компании в социальной и экологической сферах.

«Такой взгляд полностью соответствует нашему комплексному подходу к обеспечению счастья сотрудников, – отметил Владимир Химаныч, управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка. – Мы предоставляем сотрудникам возможности для достижения комфорта в пяти важных сферах жизни: здоровья, психологической и физической гармонии, социальной жизни, личного развития, финансов. Важнейший приоритет для нас – атмосфера работы в компании. В банке создана среда, основанная на принципах открытости и взаимного уважения, где каждый может воплощать идеи, которые изменят финансовую сторону жизни людей к лучшему».

В 2020 банк запустил программу привилегий для сотрудников «Райффайзен сфера», которая объединила существующие и новые льготы, включая страхование от онкологических заболеваний, бесплатные юридические и психологические консультации, программу помощи сотрудникам в трудных жизненных ситуациях, а также новые возможности для обучения: собственную электронную библиотеку и возможность доступа на программы лучших профессиональных курсов. В период пандемии был реализован комплекс мер, от дистанционных занятий спортом до открытия собственного пункта вакцинации, который принимал сотрудников и посетителей извне.

В 2021 году в банке был создан совет по соблюдению принципов многообразия и инклюзивности рабочей среды. В него вошли специалисты и руководители банка, а также внешние эксперты. Задача совета – внедрять и развивать лучшие практики для обеспечения комфортной среды для сотрудников.

В рейтинге принимали участие более 150 крупнейших работодателей на российском рынке. Оценка формировалась из суммы баллов по трем направлениям с разным весом: «Сотрудники и общество» (вес 40%), «Экология» (вес 40%) и «Корпоративное управление» (вес 20%). В этом году составители рейтинга не присуждали места, а распределяли победителей по категориям в зависимости от итоговой суммы баллов: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».