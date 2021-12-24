АО «Транснефть – Сибирь» завершило техническое перевооружение в Урае

АО «Транснефть – Сибирь» завершило техническое перевооружение и ввело в эксплуатацию автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУТП) нефтеперекачивающей станции (НПС) №2 «Шаим» Урайского управления магистральных нефтепроводов.

Микропроцессорная система автоматизации НПС предназначена для обеспечения контроля, управления и защиты оборудования подпорной и магистральной насосных станций, резервуарного парка, систем автоматического регулирования давления, водяного и пенного пожаротушения. Система автоматизации находилась в работе с 2007 года. Техническое перевооружение проведено в целях приведения системы автоматизации к действующим нормативным требованиям ПАО «Транснефть».

В ходе работ, предусмотренных программой технического перевооружения и реконструкции предприятия, проведен монтаж оборудования, в том числе смонтировано 663 прибора, 50 приборных шкафов и стоек, оборудовано 8 автоматизированных рабочих мест оператора. Выполнено строительство и ремонт 1860 метров кабельных эстакад, проложено более 135 километров контрольных, силовых и оптоволоконных кабелей. Также выполнен ремонт операторной НПС №2 «Шаим».

Техническое перевооружение АСУТП НПС №2 «Шаим» позволило увеличить число параметров основного и вспомогательного оборудования, контролируемых системой автоматизации, что повысило надежность управления технологическим процессом. Реализован непрерывный контроль целостности измерительных каналов и цепей датчиков, сигнализаторов и пусковых устройств, участвующих в формировании общестанционных защит, что препятствует ложному формированию сигналов защиты при обрыве или коротком замыкании в измерительных каналах. Применена надежная бесперебойная резервируемая схема электропитания.

Современная микропроцессорная автоматизированная система управления технологическим процессом российского производства. Она обладает повышенной эргономичностью, увеличенной скоростью обработки данных, обеспечивает высокий уровень контроля параметров основного и вспомогательного механо-технологического, энергетического оборудования НПС, состояния запорной арматуры. Все это позволяет повысить надежность работы оборудования, промышленную и экологическую безопасность объектов магистральных нефтепроводов Шаим–Тюмень, Шаим – Конда, Красноленинск – Шаим – Конда.