АО «Транснефть – Сибирь» завершило строительство и ввело в эксплуатацию автоматизированную станцию смешения нефти (АССН) на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Южный Балык» Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов (ХМАО-Югра).

Станция обеспечивает процесс автоматизированного управляемого смешения нефти и равномерный поток по уровню содержания серы при формировании основных грузопотоков нефти по системе магистральных трубопроводов в соответствии со «Схемой нормальных (технологических) грузопотоков нефти». Технологические мощности АССН позволяют смешивать нефти разного класса до 31 млн тонн в год, в том числе в объеме 9,3 миллиона тонн сернистой нефти в год для транспортировки по МН Усть-Балык – Омск и в объеме 21,7 млн тонн малосернистой нефти в год для перекачки по МН Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск, Нижневартовск – Курган – Куйбышев, Сургут – Полоцк.

Строительство АССН началось в октябре 2020 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции предприятия. В ходе работ возведена совмещенная насосная станция смешения/подкачки нефти на открытой площадке с 4 вертикальными электронасосными агрегатами производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (г. Челябинск), каждый из которых в сутки способен прокачать 36 тысяч куб. м нефти. На открытой площадке смонтированы узлы регулирования давления расхода сернистой и малосернистой нефти с максимальным рабочим давлением 1,6 МПа. Установлен модульный блок-бокс в заводском исполнении, включающий комплектную трансформаторную подстанцию и щит станций управления.

Кроме того, на территории ЛПДС «Южный Балык» выполнена прокладка 4,2 км технологических трубопроводов и кабельных линий протяженностью свыше 105 км, в том числе 71 км кабельной продукции автоматизации и 34 км линий внутриплощадочных электрических сетей. Для оперативного контроля расхода на напорных трубопроводах насосов установлены ультразвуковые расходомеры. Существующие оперативные системы измерений количества и показателей качества нефти(ОСИКН) ЛПДС «Южный Балык» дополнительно оснащены поточными серомерами. Оборудование автоматизированных систем управления технологическим процессом оснащено программным обеспечением российского производства.