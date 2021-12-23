INDEVER – премиальный бренд мужской одежды, созданный для ценителей индивидуального подхода к моде и стилю. Продукция INDEVER производится исключительно по индивидуальным меркам на заказ. В ассортименте INDEVER присутствуют костюмы и сорочки, пальто и плащи, пиджаки-casual и джинсы, брюки и жилеты, чинос и рубашки-поло, обувь и другие аксессуары, которые обеспечивают гармоничный и завершенный образ современного мужчины — TOTAL LOOK.

Пять шагов к изделию INDEVER:

1.Запись на консультацию в студии INDEVER по адресу ул. Маяковского, д. 7, по номеру телефона

+7 (3462) 62-11-95 или на сайте партнера

+7 (3462) 62-11-95 или на сайте партнера 2.Выбор фасона, ткани и дизайн-опций

3.Снятие мерок

4.Производство

5.Финальная примерка

При оплате покупок в INDEVERкартами Сургутнефтегазбанка VisaInfinite, VisaSIGNATURE, VisaPlatinumPREMIUMначисляется кэшбэк 6%.

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