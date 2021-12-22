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​Работники «Россети Тюмень» повысили квалификацию для работы с оборудованием «Хитачи Энерджи»

В компании «Россети Тюмень» завершился учебный курс по техническому обслуживанию и ремонту элегазовых выключателей

​Работники «Россети Тюмень» повысили квалификацию для работы с оборудованием «Хитачи Энерджи»
Фото: Россети Тюмень

Учебный курс по техническому обслуживанию и ремонту элегазовых выключателей прошел в компании «Россети Тюмень» — в обучении приняли участие эксперты компании-производителя «Хитачи Энерджи». В качестве участников тренинга выступили 18 специалистов энергокомпании, которые по результатам получили сертификаты, позволяющие самостоятельно проводить обслуживание высоковольтных устройств.

За период развития электросетевого комплекса в «Россети Тюмень» было установлено 150 элегазовых выключателей «Хитачи» классом напряжения 110 кВ. Они предназначены для отключения и включения оборудования энергообъектов. Через 15 лет после начала эксплуатации оборудование должно проходить техническое обслуживание. Однако такие работы могут проводиться только сертифицированным персоналом.

В целях оптимизации производственных расходов энергетики организовали на базе сургутского филиала «Россети Тюмень» курс повышения квалификации. В течение 8 дней специалисты изучали технические характеристики и особенности оборудования. Эксперты подробно разобрали виды износа, продемонстрировали элементы устройств и отработали выполнение операций по проверке и оценке состояния оборудования. После прохождения обучения работники компании получили сертификаты.

По словам первого заместителя генерального директора – главного инженера «Россети Тюмень» Олега Кинаша, обучение позволит работникам самостоятельно, без привлечения сторонних организаций, проводить ремонт энергооборудования и значительно сократить расходы на техобслуживание устройств подобного вида.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.

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Сегодня в 19:25, просмотров: 146, комментариев: 0
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