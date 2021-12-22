Почти половина россиян получаю премию к Новому году 2021, показало исследование Райффайзенбанка. Самые большие премии, по данным опроса, получают работники машиностроения, а также работающие на производстве и финансах. Самые скромные — у работников службы доставки, индустрии красоты, медицины, образования, а также на госслужбе. Чаще всего премия работника в России не превышает 50 тыс. рублей. Примерно каждый пятый получит до 100 тыс. рублей.

Самые большие новогодние бонусы в этом году будут у жителей Санкт-Петербурга. Здесь 28% получат 50–100 тыс. рублей, а 6% — 100–300 тыс. рублей к Новому году. Москва, по данным опроса, станет рекордсменом по самым крупным выплат — 4% москвичей рассчитывают на премию более 500 тыс. рублей.

Россияне уже знают, на что потратить эти премии — накопления, кредиты и подарки родным и близким. Это самые популярные ответы в категории, на которые большинство и потратит бонус — так ответили по 30% опрошенных. За ними идут отпуск и покупка одежды и обуви для себя. Примерно 3% пока не определились, и только один участник опроса готов инвестировать премию на фондовом рынке. А 1% потратят деньги на благотворительность.

«В базовом сценарии покрывать текущие расходы лучше из зарплаты, а премию, дополнительный доход, лучше направить на формирование капитала и инвестиции. Важно изучать свои расходы, понять, сколько денег у вас есть и поставить цель на следующие, например, 10 лет. После этого можно выбрать инструменты для сбережений и инвестиций», — отметила Наталья Анацкая, директор офиса Райффайзенбанка в Сургуте.

Если говорить о сферах, в которых работают респонденты, то главные мечтатели работают в индустрии красоты — каждый третий опрошенный работник здесь потратит бонус на исполнение желания. А самыми щедрыми стали россияне, работающие в добыче полезных ископаемых — 20% работников отдадут часть премии на благотворительность. Конкуренцию им составляют работники образования. В этих же сферах многие россияне гасят кредиты — 60% работников добывающих отраслей и 35% работников сферы образования потратят премию на погашение займов или ипотеки.