МТС и Третьяковская галерея объявляют о запуске конкурсно-образовательной программы

Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов и Государственная Третьяковская галерея объявляют о запуске новой конкурсно-образовательной программы для детей и подростков в рамках флагманского благотворительного проекта МТС «Поколение М». Школьники из разных регионов страны в онлайн-режиме познакомятся с особенностями ботанической иллюстрации, научатся изображать растения родного края акварелью и получат шанс увидеть свои эскизы в современном ботаническом атласе России, который будет представлен в главном музее национального искусства страны.

На онлайн-платформе pokolenie.mts.ru ребят от 11 до 18 лет ждет серия мастер-классов, в ходе которых музейные педагоги расскажут о тонкостях работы акварельной краской. Вдохновляться школьники будут творчеством выдающегося скульптора, художницы и автора акварельного гербария Анны Голубкиной (1864–1927). В видеоформате ребята узнают интересные факты об ученице Родена, самом ярком представителе стиля модерн в скульптуре, и даже побывают на виртуальной экскурсии в ее доме-мастерской, который в данный момент закрыт на реставрацию.

Все желающие дети и подростки также смогут поучаствовать во всероссийском конкурсе, для этого необходимо в любой технике подготовить эскиз рисунка растения своего региона и загрузить фото или скан на сайт «Поколения М». Лучшие работы войдут в ботанический атлас России, который будет составлен из работ победителей и представлен в мультимедийном формате на ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее в ноябре.

«Третьяковская галерея – один из ключевых и давних партнеров МТС, вместе мы запускаем уже четвертую образовательную программу и конкурс по изобразительному искусству для одаренных детей. Наша главная задача не только открывать ребятам со всей страны равные возможности для творческого развития, независимо от места жительства и социального статуса семей, но и заинтересовывать их классическим искусством, учить понимать его. Для этого мы каждый год выбираем разные темы образовательных курсов и ищем оригинальные способы представить работы победителей», - прокомментировала директор по внешним коммуникациям и связям с общественностью МТС Елена Кохановская.