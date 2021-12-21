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​«Россети Тюмень» отработали ликвидацию нарушения электроснабжения 25 тысяч жителей города Мегион

Тренировка по ликвидации ЧП прошла в компании «Россети Тюмень»

​«Россети Тюмень» отработали ликвидацию нарушения электроснабжения 25 тысяч жителей города Мегион
Фото: Россети Тюмень

Очередная тренировка по ликвидации условного нарушения электроснабжения прошла в компании «Россети Тюмень» — работали специалисты системообразующей энергокомпании Тюменского макрорегиона и трех территориальных сетевых организаций. Вместе они отрабатывали навыки взаимодействия при выполнении аварийно-восстановительных работ при оперативном восстановлении электроснабжения Мегиона.

Согласно сценарию, на подстанции 110 кВ «Дельта» вышел из строя один из двух трансформаторов, пока второй находился в ремонте. Развитием инцидента стало полное погашение питающего центра и отключение высоковольтной линии 110 кВ. Сигнал об отключении поступил в оперативно-диспетчерскую службу, после чего персонал ПС «Дельта» незамедлительно приступил к осмотру оборудования и поиску повреждения.

В восстановительных работах приняли участие диспетчеры и электромонтеры филиала «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети и работники трех ТСО. Энергетики в кратчайшие сроки ввели в работу находившийся в ремонте трансформатор. Электроснабжение жителей Мегиона было полностью восстановлено менее чем через 60 минут после условного инцидента.

Руководитель тренировки, первый заместитель директора – главный инженер нижневартовского филиала «Россети Тюмень» Владислав Бут положительно оценил действия персонала во время учений. «Тренировка позволила проверить готовность персонала оперативно принимать оптимальные решения для ликвидации технологических нарушений и отработать механизмы взаимодействия с ТСО. В чрезвычайной ситуации это может стать решающим фактором для максимально быстрого восстановления электроснабжения потребителей», - резюмировал он.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал «Нижневартовские электрические сети» – крупнейшее сетевое предприятие в структуре АО «Россети Тюмень». Образовано в 1979 году. Нижневартовские электрические сети эксплуатируют 100 подстанций напряжением 35 - 220 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет более 3000 км по цепям и 1700 км по трассе, радиус обслуживания - до 300 км. В состав предприятия входят Мегионский, Самотлорский, Вахский и Варьёганский районы электрических сетей.

Нижневартовские электрические сети снабжают электроэнергией крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия, расположенные на территории Нижневартовского района, а также три газоперерабатывающих завода. В зоне ответственности филиала потребители городов Радужный, Мегион, Нижневартовск, поселка Излучинск и другие населенные пункты Нижневартовского района.

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